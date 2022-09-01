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司法部：母親以強硬手段送兒到外州上學 面臨五年刑責

記者顏伶如／即時報導
示意圖。圖：pexels
示意圖。圖：pexels

司法部31日新聞稿指出，根據本周稍早解密的聯邦檢察官起訴書，35歲加州婦人夏娜‧賈維拉(Shana Gaviola)與密蘇里州一所寄宿學校前任校長桑多瓦(Julio Sandoval)密謀，以強硬手段將賈維拉的未成年兒子在加州逼迫上車，在長達27小時的車程途中戴著手銬，到密州就讀寄宿學校。聯邦檢察官以違反保護令為由起訴賈維拉與桑多瓦，若被法院判處罪名成立，最高面臨五年有期徒刑，外加25萬元罰款。

位於密蘇里州史塔頓(Stockton)的艾加裴寄宿學校(Agape Boarding School)是專收行為偏差青少年的學校，桑多瓦原本擔任校長，後來經營專門幫父母接送孩子前往艾加裴就讀的私人機構。桑多瓦有多項犯罪前科，也面臨多起訴訟。聯邦檢察官在起訴書中並未透露寄宿學校名稱，僅寫學校位於史塔頓。

艾加裴寄宿學校名聲不佳，校醫史默克(David Smock)涉嫌去年性侵男童而遭密州檢察官起訴，學校另外五名教職員工則面臨攻擊罪名起訴。

加州東區聯邦檢察官塔爾波特(Phillip A. Talbert)在起訴書中指出，賈維拉的兒子因為不堪長期遭受母親虐待，2020年以來便投靠其他家庭，2021年7月他向佛萊斯諾郡高等法院(Fresno County Superior Court)申請家暴保護令，並要求法院允許脫離母子關係。

起訴書指出，賈維拉與桑多瓦不顧保護令規定，密謀強行將賈維拉兒子送往密州就讀寄宿學校，2021年8月21日在佛萊斯諾一家商店找到她的兒子，強行逼迫他坐上車子、戴上手銬，被載到密州史塔頓。賈維拉兒子被帶到寄宿學校的8天之後，才在生父營救之下得以離開。

檢察官以違反保護令為由起訴賈維拉與桑多瓦，兩人均面臨最高五年有期徒刑，外加25萬元罰款。

艾加裴寄宿學校網站介紹寫道，學校為非營利教育單位，專門為12歲至17歲青少年而成立，創校宗旨在於讓出現行為偏差、對於前途出現迷惑的青少年「了解上帝的慈愛」。

檢察官 加州 密蘇里州

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