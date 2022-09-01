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9歲學童數學、閱讀20年進步成果 因疫情全泡湯

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9歲學童數學、閱讀20年進步成果 因疫情全泡湯

記者顏伶如／即時報導
「國家教育進展評測」公布數據顯示，9歲學童過去20年來在數學、閱讀項目獲得的進步，因為疫情而全泡湯。圖為亞特蘭大一所小學的三年級學生在課堂上閱讀。(美聯社)
「國家教育進展評測」公布數據顯示，9歲學童過去20年來在數學、閱讀項目獲得的進步，因為疫情而全泡湯。圖為亞特蘭大一所小學的三年級學生在課堂上閱讀。(美聯社)

紐約時報報導，美國「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)1日公布的全國測驗結果可以看出，9歲學童過去20年來在數學、閱讀項目獲得的學習進步，新冠疫情發生後的兩年之間完全泡湯，成績跌落回到20年前的水準。

從1970年代開始，「國家教育進展評測」對於9歲學童在全國測驗的數學、閱讀表現展開記錄及追蹤。最新出爐的測驗結果顯示，疫情發生之後，9歲學童數學、閱讀成績雙雙退步幅度之大，創下30多年來首見。

紐約時報報導，成績退步的狀況橫跨所有族裔與家庭收入水平的學童，但原本成績表現就比較差的學生，退步情形最為嚴重。統計顯示，原本成績排名90%前段的學生，數學分數退步約3%，相較之下，本來成績排名就在倒數10%的學生，數學分數退步則有12%。若以族裔區分，非洲裔學生分數退步13%，白人學生則退步5%。

今年稍早負責主辦學習測驗的聯邦機構「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics)主委卡爾(Peggy G. Carr)指出：「學習退步的嚴重程度，讓我非常吃驚。」今年全美共有抽樣選出的1萬4800名9歲學童參加測驗。

卡爾表示，早在疫情之前，成績好與成績較差的學童之間本來就存在學習差異，但現在則是成績位於後段的學生「正在快速退步中」。

布朗大學(Brown University)安納伯格研究中心(Annenberg Institute)主任李歐布(Susanna Loeb)指出，即使是小學一年級、二年級或三年級的測驗分數，其實都可以做為學生未來在學校表現如何以及學習生涯整體發展的預估指標。

李歐布表示，測驗成績表現較差的學生，最令人憂心的是因為程度落後其他同學一大截，可能因此變成對於上學失去興趣，最終可能導致連高中都畢不了業，也無法上大學。

疫情 教育 紐約時報

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