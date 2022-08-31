紓困援助、稅收都增加 全美32州擬減稅

得益於聯邦的疫情援助和本州的稅收增加，許多州採取減稅或退稅措施。圖為科羅拉多州司庫楊格展示寄給居民的複製退稅支票。(美聯社)

得益於聯邦的疫情援助和本州的稅收增加，共和黨 和民主黨 執政的許多州都在期中選舉之年，推出重磅減稅措施，包括降低個人和企業所得稅、擴大家庭和退休者的減稅、降低房地產稅、免除雜貨銷售稅和暫停燃油稅等。

密蘇里州的盈餘創下史上新高，共和黨控制的州議會提出5億元減稅計畫，要為數百萬家庭提供一次性退稅 ，但被州長帕森(Mike Parson)否決。共和黨的帕森主張更大、更持久和密州史上最大規模的減稅，敦促州議會9月開會時考慮7億元的永久減稅計畫。

全國至少32個州今年開始了減稅和退稅，除新加入的密州外，愛達荷和蒙大拿州也在推動減稅。

但兩黨的減稅方向存在分歧，民主黨更傾向有針對性的減稅和一次性退稅，而共和黨則主張永久性降低所得稅，帕森稱之為「真正的持久減稅」。

部分預算分析師警告說，永久減稅可能增大各州財政壓力，依靠目前的盈餘為永久減稅計畫提供資金沒有持續性，也是不負責任的行為，最終將導致州府的服務減少。

全國多數州今年是連續第二年稅收大幅增長，多州創下史上最大盈餘。繼去年13個州通過降低所得稅法案後，今年又有13個州通過，其中僅紐約為民主黨州。

共和黨主政的阿肯色州8月通過5億元減稅計畫，要求加速執行去年提出的降低所得稅率，並提供一次性通膨抵稅，共和黨州長哈欽森(Asa Hutchinson)說，這是財富從政府向納稅人的大轉移。

至少15個州要用州府盈餘提供一次性抵稅，其中10個是民主黨州，四個共和黨州，另一個是兩黨控制的維吉尼亞州。

民主黨的加州要用創紀錄的970億元盈餘，為年收入不到25萬元的個人和不到50萬元的家庭分別提供200元至1050元退稅。共和黨的喬治亞、印第安納、愛達荷與南卡羅來納州除提供退稅外，還永久降低所得稅率。