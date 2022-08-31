北加奧克蘭9歲孩高速路遭槍擊：我中槍了，好痛

灣區的高速路槍擊案不少發生在屋崙。（記者劉先進／攝影）

加州公路巡警（CHP）金門分局8月31日表示，屋崙 （也譯奧克蘭）580公路8月30日發生一起槍擊 案，一輛車駛出高速路，在屋崙第35大道和Brookdale大道上發生車禍 ，女司機並無大礙，坐在前排乘客座位上的一名9歲男孩中槍，但沒有生命危險。

灣區的高速路槍擊案不少發生在屋崙。其中最讓人痛心的是，23月的華裔男童Jasper Wu隨母親坐車，不幸被流彈擊中身亡，案件至今還未偵破。

金門分局表示，8月30日晚9時52分，金門分局通訊中心接到通知，在580號公路東行的Fruitvale大道以東，發生了一起涉及兩輛車的高速公路槍擊案。 其中一輛Toyota Camry車隨後駛出高速路，在屋崙市第35大道和Brookdale大道上發生車禍。警員趕到後發現，女司機在車禍中沒有生命危險。坐在前排乘客座位上的一名9歲男孩受輕傷，也沒有生命危險。兩人被送往當地醫院，目前情況穩定。

警方表示，還沒有確定作案動機，也沒有找到嫌疑人。希望公眾協助收集有關槍擊事件的更多細節。知情者可撥打加州公路巡警的調查熱線（707）917-4491。

根據KTVU電視台的採訪，有目擊者當時在現場。「我聽到有人喊，『有個嬰兒，有個孩子』。在急救人員趕到前，沒人幫助受害者，每個人都在直播、用手機記錄，沒人真正試圖去幫忙。」

目擊者表示，她在人行道上發現了9歲的男孩，臀部至少中了一槍。孩子在哭喊，「孩子說，他們向我們開槍，我中槍了，好痛。」

事發車被撞壞，車的右側，被子彈打得千瘡百孔。目擊者表示，沒人打911，所以她和另一個目擊者把男孩放進車，直奔屋崙兒童醫院。路上，中槍的男孩在發抖，明顯很害怕。

自從上周四以來，屋崙連續有6人在槍擊中死亡。市議員加洛（Noel Gallo）說，今天所處的時代絕對是瘋狂的。「我們，作為成年人，必須改變行為。」