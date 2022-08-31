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伊州開出13.37億兆彩 1個月後仍無人認領

香港中通社8月31日電
頭獎獎金達13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)中獎彩券，在伊利諾州芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站售出，一個月過去仍無人認領。(美聯社)
頭獎獎金達13億3700萬元的兆彩(Mega Millions)中獎彩券，在伊利諾州芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站售出，一個月過去仍無人認領。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）8月30日報道，一個月前開出的兆彩(Mega Millions)歷史上第二大獎，獎金高達13.37億美元。然而，一個月過去了，仍無人出面領獎。伊利諾伊州彩票總監稱，中獎者正在經歷一系列跌宕起伏的情緒。

根據伊利諾伊州的彩票網站消息，這張彩票是7月29日在芝加哥市中心西北約20英里處的一個加油站售出的。但是，截至8月30日，幸運者仍未出面領獎。

據極目新聞報道，按照當地的規則，中獎者有兩個選擇：要麼一次性領走7.805億美元的現金，要麼在29年內分期拿走全部13.37億美元。此前天空新聞網報道稱，幾乎所有頭獎中獎者都選擇現金選項。

另外，13.37億美元彩票大獎是第二大兆彩獎金。迄今為止最大的兆彩獎金是2018年的15.37億美元。這也是美國第三大彩票獎金，僅次於2018年和2016年的15億美元獎金。2016年的勁球(Powerball)仍然是美國歷史上最大的頭獎，獎金15.86億美元。

雖然幸運者仍然沒有出面領獎，但他並不是唯一一個尚未領取獎金的人。伊利諾伊州彩票網站稱，今年2月份中了100萬美元彩票和幾個六位數獎金的人也沒有領獎。

據全國公共廣播電台（NPR）報道，伊利諾伊州彩票表示，獎金可以在一年內領取，因此不必著急。但是中獎者如果在明年7月底之前還沒有出現，兆彩遊戲的參與州將收回這筆錢。各州將無人認領的彩票獎金用於不同目的，但無人認領的獎金通常保留在州的彩票基金中。

另據今日美國報道，迄今為止，兆彩歷史上只有三個無人認領的頭獎獎金。2006年8月1日，3100萬美元的頭獎在紐約皇后區無人認領。2003年4月25日，4600萬美元的頭獎在紐約布魯克林無人認領。2002年12月24日，6800萬美元的頭獎在紐約無人認領。

伊州 皇后區 勁球

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