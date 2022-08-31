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表演出意外 落跑公牛闖看台 騎馬牛仔拋套索制伏

編譯周辰陽／即時報導
佛州坦帕日前舉行牛仔競技表演，卻發生公牛逃出圍欄後越過柵欄跳進看台狂奔，所幸最後被一名勇敢的騎馬牛仔拋出套索制伏。美聯社 & Storyful / Christopher Thornton
佛州坦帕日前舉行牛仔競技表演，卻發生公牛逃出圍欄後越過柵欄跳進看台狂奔，所幸最後被一名勇敢的騎馬牛仔拋出套索制伏。美聯社 & Storyful / Christopher Thornton

佛州坦帕（Tampa, FL）日前舉行牛仔競技表演（rodeo）時，竟發生公牛逃出圍欄，隨後更越過柵欄跳進看台狂奔，引發在場觀眾一陣陣恐慌，所幸一位勇敢的騎馬牛仔拋出了套索，將落跑公牛成功制伏，讓整起事件平安收場、沒有人受傷。

Storyful與FOX 13報導，這起事件發生在27日，地點是佛州博覽會場（Florida State Fairgrounds）。目擊者松頓（Christopher Thornton）表示，此事發生在騎牛表演期間，工作人員正試圖在大門重新排列兩隻公牛，其中一隻公牛剛被移到溜道（Chute），就突破了門的一塊側板，接著就在場內亂跑。

從松頓錄下影像可發現，見到公牛跑出來的場內民眾紛紛四散躲避，還有一些人越過兩側柵欄，明顯是要避免被撞個正著，但公牛隨後跳進觀眾席，引發陣陣驚慌失措的尖叫聲。松頓回憶，「大家都在狂奔，家長抓起他們的孩子，人們跳過了椅子。我腦袋的第一反應就是要錄下來，我無法相信這就發生在我的第一場牛仔競技表演」。

這隻落跑公牛闖進觀眾席後沿著最前方的走道繞著會場跑，多位工作人員則緊追不捨，還有人用擴音器呼籲群眾保持冷靜，直到騎馬牛仔拋出套索、成功拉住了公牛，才讓現場觀眾開始大力鼓掌與發出喝采。

在眾人的協助之下，這隻公牛被慢慢拉進表演場，又經過一番堅定的連拉帶哄，才讓牠回到圍欄內。松頓表示，「說真的，要是他沒能抓到公牛，絕對會發生更多混亂」。他說，這是他頭一次參加牛仔競技表演，但不會是最後一次，「向那位牛仔、他的神奇馬匹與他的拋套索致敬」。

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