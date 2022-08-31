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美國人預期壽命連續兩年下降 新冠並非唯一原因

記者顏伶如／即時報導
根據國家衛生統計中心數據，美國民眾預期壽命(life expectancy)2021年出現連續第二年降低。圖為年長者在芝加哥一家印第安原住民文化中心聚餐。
根據國家衛生統計中心數據，美國民眾預期壽命(life expectancy)2021年出現連續第二年降低。圖為年長者在芝加哥一家印第安原住民文化中心聚餐。

美國疾病管制與預防中心(CDC)旗下國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)31日公布最新研究報告指出，美國民眾預期壽命(life expectancy)2021年出現連續第二年降低，來到76歲又1個月。但新冠病毒並非唯一罪魁禍首，導致美國民眾壽命變短的其他因素，還包括存在已久的藥物過量、心臟疾病、自殺、慢性肝病等問題。若以族裔區分，亞裔美國人預期壽命為83歲半。

統計顯示，美國民眾出生時的預期壽命在2021年為76歲又1個月，創下1996年以來最低紀錄，也是過去一個世紀當中，兩年之內預期壽命變短的最大幅度。

美國民眾預期壽命在2019年時為78歲又10個月，到了2020年則降至77歲，在2021年更進一步下降。受到新冠疫情影響，美國民眾壽命減短2年多。前一次出現美國民眾壽命突然驟減，是1940年代初期的第二次世界大戰期間。

國家廣播公司(NBC)報導，疾管中心官員指出，2021年美國民眾壽命變短的主要因素仍與新冠疫情有關，雖然新冠疫苗已經問世，但變種病毒不斷出現，導致染疫住院案例、染疫死亡案例數度上升，但美國民眾壽命變短還受到其他長期因素影響，包括藥物過量、心臟疾病、自殺、慢性肝病等。

若以族裔區分，疫情期間某些族群受到衝擊特別明顯。統計顯示，美國爆發疫情之後，美洲原住民及阿拉斯加原住民的預期壽命都減短大約6年半，如今預期壽命只有65歲。同樣從疫情出現以來，亞裔民眾預期壽命也縮水約2年，來到83歲半。

專家指出，不同族裔之間預期壽命出現差別，背後原因與是否擁有高品質醫療照護有關。某些族裔民眾的新冠疫苗接種率偏低、從事疫情期間必須留在崗位的低薪勞動工作，也都造成影響。

如果以性別區分，美國女性2020年預期壽命約為80歲，到了2021年則減少到79歲多，減少大約10個月。美國男性預期壽命在相同期間則減少約12個月，從74歲降至73歲。

根據疾管中心公開資料庫初估數據，美國民眾自殺案例在2021年約4萬8000件，較2020年增加2000件，自殺率(suicide rate)從每10萬人當中平均13.5人自殺，升高到每10萬人裡平均14.1人自殺，相當於2018年時的自殺率。

疫情 原住民 亞裔

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