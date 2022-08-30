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通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

編譯季晶晶／即時報導
高通膨之下，精打細算的消費者改買二手貨。圖為加州一家二手商店。(美聯社)
高通膨之下，精打細算的消費者改買二手貨。圖為加州一家二手商店。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，精打細算的消費者發現一個辦法，可以躲過高通膨，繼續買進必需品以外的東西。他們逛的不是零售商的賣場，而是彼此的家、衣櫥、戶外庭園、辦公室和健身中心。

沃爾瑪、目標百貨和Bed Bath & Beyond在內的大型連鎖商商店，正努力促銷家具、電子產品、家飾和服飾，因商品供應過剩，而非必需商品的消費支出低落。

但根據線上轉售市集OfferUp的年度產業報告，這些東西在二手市場卻很搶手。OfferUp執行長Todd Dunlap在報告中指出：「儘管二手服飾推動轉售風氣流行起來，我們的研究發現76%的二手貨買賣並非服飾，而是電子產品、家具、家居用品、居家修繕、體育用品、戶外設備和汽車零件等類別。」

疫情前，二手服飾和其他物品的需求很強勁，因為有環保和預算意識的千禧世代和Z世代消費者，推動物品轉售風潮。疫情助長這種動能，通膨飆升更予以強化。

這份報告是基於分析業者GlobalData的研究，以及今年5月對2,000名成年美國人的訪調。該報告發現，82%的美國人，約2.72億左右，目前會買賣二手貨。大多數人表示，通膨促成他們進入二手市場的決定，主要動機是想省錢或賺點外快。

GlobalData零售分析師Neil Saunders說，「通膨擴大參與轉售市場的人數，以及可購買品項的數量」。

那些活躍人士每天在二手網站花約27分鐘，與他們在Instagram、臉書和Snapshot等社群網站花30分鐘相差無幾。

OfferUp預計二手市場2022年銷售額可達1,780億美元，2027年再成長到2,890億美元，遠高於2021年的1,600億美元。

疫情 社群網站 目標百貨

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