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新州警告房東 禁問房客犯罪紀錄…初犯罰千元 累犯罰1萬

編譯郭宣含／綜合30日電
新州通知30名房東違反去年簽署的新法，即房東在多數情況下不得詢問潛在房客的犯罪紀錄，初犯將面臨1000元民事罰款，累犯則罰1萬元。(Getty Images)
新州通知30名房東違反去年簽署的新法，即房東在多數情況下不得詢問潛在房客的犯罪紀錄，初犯將面臨1000元民事罰款，累犯則罰1萬元。(Getty Images)

新澤西州代理檢察長日前表示，新州通知30名房東違反去年簽署的新法，即房屋供應商在多數情況下不得詢問潛在房客的犯罪紀錄，初犯將面臨1000元民事罰款，累犯則罰1萬元。

新州州長墨菲(Phil Murphy)去年簽署「公平入住法」(Fair Chance in Housing Act)，規定房東提供入住條件給潛在房客前，不得事先在申請表或面談時詢問對方犯罪紀錄，不過房東可在提出條件後進行背景檢查，但須以紙本詳細解釋拒絕申請者的原因。

新州民權部門(DCR)通知30名房東違法事宜，指控他們在「公平入住法」今年生效後，仍在申請表上保留犯罪紀錄的詢問欄，或是明確在租屋廣告中提到將拒絕有犯罪紀錄者。

此法通過是屬於「禁列前科欄位」(ban the box)運動的一環，這項運動企圖為服完刑期者移除住房、就業和尋求服務的障礙。新州2014年已對就業申請訂下類似禁令。

支持者表示，拒絕有犯罪紀錄的住房和就業申請人將不利少數族裔，因為司法制度中存有種族不平等；雖然過去幾年服刑人口逐漸縮減，但司法改革維權者表示，跟美國各州相比，新州服刑人口的種族差距最大。

新州民權部門副主管迪薩維諾(Rosemary DiSavino)表示：「犯罪紀錄對無力找到安全與可負擔住房的人，造成嚴重且不公平的影響。公平入住法將承諾，申請人不會單因犯罪紀錄就被排除在考慮資格之外。」

房東若違反公平入住法，初犯的民事罰款為1000元，累犯則罰款1萬元。

新州收到違法通知的30名房東來自14郡，當局並未公布姓名，但表示他們可接受訓練和賠償以取代民事罰款。

新州當局3月曾寄送停終信給至少七名房東，這些房東招租廣告中出現「背景檢查、無犯罪紀錄(毫無例外)」等字詞。

新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，這起執法行動說明，新州不會容忍任何人違反這項里程碑法律，並警告會將違法房東繩之以法。

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