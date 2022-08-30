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世界OnAir／探宇宙奧義 台天文學家用韋伯望遠鏡看太空

世界新聞網何卓賢／製作
詹姆斯韋伯太空望遠鏡有著與眾不同的外觀。(美聯社)
詹姆斯韋伯太空望遠鏡有著與眾不同的外觀。(美聯社)

我們看到了更遙遠、更高清的星辰宇宙，然後呢？

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耗資100億美金、準備25年，詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)，去年12月在全球矚目之下升空。今年7月至今，NASA公布的一張張太空影像，讓大眾驚歎——通過韋伯的「眼睛」，人類看見更清晰更遙遠的星空，看見恆星的誕生和消亡，也看到肉眼未能及的宇宙奧義。

而在驚歎之餘也有很多人發問：看得更遠到底能為人類進步到來什麼；更加清晰的宇宙影像，會對我們的每個人理解世界產生什麼意義；普羅大眾可以從一張張絢麗的宇宙照片背後，學習到什麼？

來自台灣、留美近十年，目前在日本做天文研究的楊燿綸博士。(楊燿綸提供)
來自台灣、留美近十年，目前在日本做天文研究的楊燿綸博士。(楊燿綸提供)

世界OnAir」請到了來自台灣的天文學家楊燿綸博士來共同討論。楊燿綸目前在日本理化學研究所做天文研究，之前曾留美十年，在德州大學奧斯汀分校取得天文物理博士學位，並在維吉尼亞大學做過博士後研究。他笑稱，要成為天文學界與大眾之間的「翻譯蒟蒻」：「天文研究拿的是公家資金，我們做科學家，有責任把研究成果拿出來跟所有人分享。」

在本期信息量極高的節目當中，你會聽到：

● 韋伯太空望遠鏡，為什麼長這樣？顛覆我們對天文望遠鏡外觀認識的韋伯望遠鏡，為什麼需要擁有「遮陽傘」一樣的五層可收縮隔熱罩？為什麼需要一個6.5米(21.3英呎)長的金色鏡面？它的鏡頭到底在哪裡？

● 韋伯拍下的影像色彩如此絢麗，有經過後期處理嗎？

● 哈珀(Hubble)太空望遠鏡跟韋伯相比，主要的不同是？它們可以互相取代嗎？

● 韋伯7月份公布的五張照片，一張張全解析透；

韋伯的第一次深空。(圖取自NASA)
韋伯的第一次深空。(圖取自NASA)

船底座大星雲(The Carina Nebula)。(圖取自NASA)
船底座大星雲(The Carina Nebula)。(圖取自NASA)

南環狀星雲(Southern Ring Nebula)。(圖取自NASA)
南環狀星雲(Southern Ring Nebula)。(圖取自NASA)

史蒂芬五重奏(Stephan's Quintet)。(圖取自NASA)
史蒂芬五重奏(Stephan's Quintet)。(圖取自NASA)

WASP-96 b的大氣光譜。(圖取自NASA)
WASP-96 b的大氣光譜。(圖取自NASA)

● 拍到「130億年前的宇宙」，是什麼意思；

● 所有人都可以使用韋伯望遠鏡看太空嗎？楊燿綸博士團隊取得韋伯觀測25小時的使用權，他是如何申請成功的？他想要通過韋伯觀測以及研究什麼？

● 我們要怎麼理解韋伯對於探索太空和人類進步的意義？

韋伯太空望遠鏡 韋伯望遠鏡 德州 世界OnAir

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