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美國邊境巡邏隊長法院證詞：拜登政策縱容非法入境

記者顏伶如／即時報導
圖為12日一些古巴移民自佛州上岸。(美聯社)
圖為12日一些古巴移民自佛州上岸。(美聯社)

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)隊長奧提茲(Raul Ortiz)今年7月底在佛羅里達州控告國土安全部的訴訟中，向法院宣誓作證時指出，拜登總統的邊境政策縱容偷渡客，非法入境者不會面臨任何後果(no consequences)，導致美墨邊境湧現空前闖關人潮，數十萬無證客獲釋之後便進入美國內部地區。

佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)以違反聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)為由，對國土安全部等聯邦機關提告，指控邊境主管官員沒有遵守必須拘留非法入境者並遣返回到母國的法律規定。這起訴訟由佛州北區美國聯邦區域法院審理。

根據福斯數位新聞(Fox News Digital)取得宣誓作證錄影檔，奧提茲在7月28日作證時說，估計美墨邊境非法入境人潮將出現倍數增加，因為目前美國對於如何扼阻偷渡客並沒有有效對策，非法入境者不會面臨任何後果。

在執法機關任職逾31年的奧提茲作證時指出：「以我的個人經驗來看，如果所作所為不會有任何後果，非法入境問題便將惡化。」

奧提茲回答佛州檢察長辦公室委任律師提問時表示，如果無證客得知的訊息是，入境美國之後有機會獲得釋放，那麼非法入境人數便可能因此大增。奧提茲說，接下來美墨邊境無證客恐將出現倍數增加。

佛州檢察長辦公室委任律師提問，自從拜登上台以來，非法入境者得知的訊息是否為，如果闖關成功，就有機會能夠留在美國？奧提茲回答：「是的。」

穆迪在訴訟中指控拜登政府2021年春季發表備忘錄，讓無證客覺得只要能夠進入美國，就有機會留下，因為拜登政府的移民政策對無證客變得友善。

穆迪也指出，拜登政府2021年11月公布的「拘留替代方案」(Alternatives to Detention)文件，讓更多遭取締的無證客得以「即捕即放」，不必被押於移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)的拘留中心，而是透過電子手環、手機應用程式等接受衛星定位(GPS)追蹤，但許多無證客卻因此變得下落不明。

美墨邊境 非法入境 無證客

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