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泰森食品豬肉加工廠 暫停向中國出口產品

編譯中心／即時報導
泰森食品公司（Tyson Foods Inc）豬肉加工廠已暫停向中國出口產品。（取材自微博）
泰森食品公司（Tyson Foods Inc）豬肉加工廠已暫停向中國出口產品。（取材自微博）

農業部今天表示，位於印第安納州洛根斯波特（Logansport）的泰森食品公司（Tyson Foods Inc）豬肉加工廠已暫停向中國出口產品。農業部說，暫停出口自8月29日起生效。

據中央社報導，農業部和泰森食品公司今天皆未說明泰森鮮肉（Tyson Fresh Meats）工廠停止向中國出口產品的原因。

泰森在致路透的聲明中說：「我們正與美國農業部食品安全檢疫處（Food Safety and Inspection Service）密切合作，以確保我們生產的所有食品完全符合政府的安全要求。我們確信自家產品安全無虞，也希望美國與中國政府之間的磋商能解決這個問題。」

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報導說，為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中國先前曾禁止從多個國家的肉品加工廠進口肉類。大多數的全球衛生機構都說，病毒透過物體表面傳播的風險很低。

2020年，泰森鮮肉工廠擁有超過2200名員工，每天生產300萬磅豬肉產品。

據中國海關總署官網稍早發布的消息，海關部門從泰森鮮肉輸入中國豬蹄中發現感官檢驗不合格等問題，依據中國「食品安全法」、「進出口食品安全管理辦法」等規定，暫停該企業自2022年8月29日起啟運的輸華肉類產品進口申報。

農業部 疫情 波特

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