細菌感染住院治療中 歐洛克選舉行程暫停

代表民主黨角逐德州州長選舉的前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)28日下午在推特發文指出，日前身體不適前往聖安東尼奧醫院檢查，診斷結果為細菌感染。美聯社

代表民主黨 角逐德州 州長選舉的前德州聯邦眾議員 歐洛克(Beto O'Rourke)28日下午在推特發文指出，日前身體不適前往聖安東尼奧醫院檢查，診斷結果為細菌感染。他寫道，醫護人員給予悉心照料，包括注射抗生素等。

49歲的歐洛克推文寫道：「周五開始覺得身體不適之後，我到聖安東尼奧的衛理公會醫院(Methodist Hospital)檢查，診斷結果為細菌感染。」他指出，衛理公會醫院卓越的醫護團隊予以悉心照料，除了為他注射抗生素，也協助他好好休養。

歐洛克競選總部也發表聲明表示，等到歐洛克身體狀況好轉，將返回艾爾帕索(El Paso)家中，依照醫師指示休養。

他在聲明中對支持者表示：「很抱歉選舉活動必須因此延後，但我保證一旦身體狀況允許，我將立刻恢復跑行程。」

歐洛克將於11月8日選舉裡，挑戰尋求連任的共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)。達拉斯晨報(Dallas Morning News)與德州大學泰勒分校(University of Texas at Tyler)日前公布最新聯合民調結果，歐洛克支持度目前落後艾伯特約7%。

歐洛克2012年當選德州第16選區聯邦眾議員，2018年換跑道參選德州聯邦參議員，卻輸給共和黨對手克魯茲(Ted Cruz)，得票率落後2.5%。歐洛克曾參加民主黨2020年總統初選。