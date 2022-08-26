巴維理：川普打算自行宣布勝選 密謀只有巴農知道

前司法部長巴維理(William Barr)。美聯社

前司法部長巴維理 (William Barr)接受作家魏斯(Bari Weiss)播客節目專訪時說，前總統川普 打算2020年大選自行宣布勝利且繼續執政的密謀，除了前白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)之外，並沒有其他人知道。

在25日播出的播客節目中，巴維理說，川普打算搶先宣布贏得2020年大選且繼續掌握執政權的秘密計畫，「除了巴農之外，其他人從來都不曾聽過」。

巴維理說，為何有人會建議川普敗選之後仍有辦法可以繼續執政，到現在還是一團謎。

根據「瓊斯夫人」(Mother Jones)雜誌先前取得錄音檔，巴農2020年10月31日說道，川普將採取先下手為強的策略，提早一步在各州計票尚未結束之前，便自行宣布勝選。

巴維理已向眾院調查國會暴動特別委員會作證。巴農則因不願配合委員會調查，遭到藐視國會罪名起訴，今年7月被裁定罪名成立，刑期將於10月宣判。

巴維理在播客節目訪問中說，對於2021年1月6日發生的國會暴動事件，川普卻有「道義責任」(morally responsible)，但川普不應該因此而遭到國會彈劾 。

巴維理說，川普對支持者喊話，告訴支持者應該前往國會採取某些行動，以便翻轉2020年總統大選結果，因此川普對於國會暴動的發生確實有著「道義責任」。但他說，不同意眾院2021年2月以擅動國會暴動為由而對川普啟動彈劾的作法。他指出：「有人問我在彈劾中是否支持投票贊成彈劾川普，我的回答是不支持。」

他指出：「我不認為彈劾已卸任官員是彈劾權的適當使用方式。我覺得國家應該繼續往前走，才會比較好。」

巴維理受訪時說，川普精神錯亂的問題真實存在，「他最大的敵人就是他自己，激怒很多人」。