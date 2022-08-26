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消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

編譯季晶晶／綜合外電
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

擔心通膨的美國消費者減少採買服飾，迫使零售商削價求售，以便清空展示架上的存貨。

Gap是最新一家公布上季銷售下滑的服飾業者，該公司周四說，第2季營收年減8%至38.6億美元。本月稍早，美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）都已針對服飾大打折。

Gap財務長Katrina O'Connell表示，正「採取行動不斷降低庫存」。她預計第3季的庫存和第2季差不多，第4季會有改善。逛街的消費者很可能會看到更多促銷活動。

美國服飾零售商的銷售基本持平。根據美國普查局數據，止於7月的一年間，營收月增率平均0.2%。

Abercrombie & Fitch周四說，副牌Hollister的第2季銷售年減15%，A&F則成長5%。該公司執行長Fran Horowitz表示，「預計第3季會持續降價，讓當季品項賣出去」。

比較有意思的地方在於，維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、潮牌Urban Outfitters、Kohl's本周在法說會上都告訴分析師，消費者只買某些類別的服飾。

他們沒明確說明，但搜尋維多利亞的秘密官網發現，消費者會買進兩件52美元的打折內衣，而為年輕族群打造的PINK系列，一件標價52.95美元的運動褲很難賣得出去。

Urban Outfitters執行長Richard Hayne說，年輕、較不富裕的消費者會延後購買原價商品，等待促銷才下手。

Kohl's第2季青少年服飾銷售下滑，該公司說是因為設計「太時尚，基本款不足」。女性服飾的表現優於其他類別。根據執行長Michelle Gass，供應鏈受干擾是銷售受創的原因之一，他們無法快速調整品項。

沃爾瑪和目標百貨都苦於推銷遲到了好幾季的衣服，只能努力打折吸客。

Jane Hali and Associates資深研究分析師Jessica Ramirez指出，Gap和Old Navy的折扣打得很深，而以經典職場服飾為主的較高端品牌香蕉共和國（Banana Republic）則能以原價賣出較多服飾。

折扣深，尤其是副牌Old Navy，加上大宗商品通膨影響，衝擊Gap獲利率。第2季同店銷售大減10%，降幅超過預估的7.4%。不過，每股盈餘8美分，仍高於彭博資訊訪調分析師預期的7美分。Gap股價盤後一度上漲8.8%。

分析師 目標百貨 營收

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