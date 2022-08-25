氣候變遷加劇 危險高溫增3倍…103℉成未來夏季常態

研究指出，隨著氣候變遷加劇，世界多數地區未來數十年出現的「危險高溫」現象將至少增多三倍。圖為大熱天在華府國家大草坪擺攤的一名婦女，用毛巾抹去滿臉汗水。(美聯社)

隨著氣候變遷 加劇，世界多數地區未來數十年出現的「危險高溫 」現象將至少增多三倍，「自然氣候變遷」期刊(Nature Climate Change)的最新研究指出，在全球富庶的中緯度地區，由於氣溫升高和濕度增大而產生的體感溫度超過華氏103度(攝氏39.4度)的天氣，目前僅在夏季偶爾發生，到本世紀中葉每年將發生20至50次，到2100年將成為美國東南部地區的夏季常態。

熱帶地區未來將出現極端危險的高溫，即體感溫度超過124華氏度(攝氏51度)，這種高溫天氣目前鮮少發生，但到本世紀末，包括印度在內的熱帶地區每年將出現一到四周。

研究作者、哈佛大學 氣候學家澤佩特羅(Lucas Zeppetello)說：「研究結果令人感到恐懼，卻是數十億人將要面對的現實，過去從未發生過的事情，今後恐將年年發生。」

根據國家氣象局的定義，103和124華氏度分別為危險和極端危險的高溫門檻。研究人員通過1000多次電腦模擬，分析了2050至2100年每年出現的高溫天數，並與1979至1998年進行比較，發現即使全球暖化的升溫能夠控制在3.6華氏度以內，中緯度地區的103華氏度高溫天氣也將增多三到十倍，華氏103度在熱帶地區將成為每年的日常現象。

芝加哥1979至1998年只發生過四次華氏103度以上的高溫天氣，到本世紀末每年將達11次。

氣候變遷的四大後果是熱浪頻發、海平面升高、水資源稀缺和生態系統改變，伍德威(Woodwell)氣候研究中心氣候學家詹妮佛·佛朗西斯(Jennifer Francis)說：「研究人員對未來的高溫預測是可信的，去年和今年的夏季是我們觀察未來的窗口。今年從歐洲到中國、北美西北部地區、印度、美國中南部、英國、西伯利亞中部甚至到新英格蘭地區，都出現了致命的熱浪。」

她說，隨著危險的高溫門檻不斷被突破，變熱的地區將不適合居住，對人類和生態都有影響。由於基礎設施和生物很難適應酷熱，極端高溫的地區受到的影響將更大。

哈佛大學公共衛生學院教授芮妮·薩拉斯(Renee Salas)說，氣溫高與濕度大產生的體感高溫對人體健康有害，高溫指數不斷升高使人體很難降溫，體溫如果升至危險水平，就會出現致命的中暑。