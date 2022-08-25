研究：Paxlovid 65歲以下效用低…拜登已砸百億買藥

以色列對10萬病患進行的研究顯示，輝瑞新冠藥Paxlovid對65歲以下成人無效。（美聯社）

以色列 24日公布一項涉及10萬9000人的大型調查，指輝瑞公司(Pfizer)研發的新冠藥物Paxlovid對65歲以下的新冠確診病患似乎並無助益，只能降低老年人的住院風險；由於拜登政府已花費逾100億元採購Paxlovid，此調查報告一出，立刻引起各方質疑。

以色列研究人員指出，確診後迅速投藥，可降低65歲以上人口75%的住院率，此結果與大多數採用Paxlovid藥物國家的研究相仿，然而對於40至65歲者，此款藥物並未顯著降低患者的住院率。

研究結果推測，由於大部分人早已因接種疫苗 或染疫而具有免疫力，因此年輕人即使感染新冠肺炎，出現重症或死亡的機率也大幅降低，也因此影響了Paxlovid的效力。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，全美16歲以上的人，至少95%已獲得對新冠病毒的免疫力。

明尼蘇達大學研究員波爾瓦(David Boulware)看過報告後說：「Paxlovid對因染疫而重症或死亡風險最高的人群仍有積極效用，只是對於絕大多數染疫風險低的民眾而言，並無顯著好處。」

另一方面，雖然以色列的這份研究有一定參考價值，但研究人員特別指出在進行研究設計時由於便宜行事，他們只從以色列公衛體系的大數據資料進行統計分析，而沒有設計「參加組」與「對照組」進行研究，因此這份報告的結論只是一份「統計調查」，沒有嚴謹的科學實驗結論支持。

以色列的研究經發布後，隨即在美國政壇發酵，有人質疑既然對壯年人口無顯著益處，政府豪擲逾100億大量採買似乎不值得；白宮 發言人24日指出，這些研究只是初步結論，大多數尚未經過同儕審查或國際權威醫學期刊採用，而白宮也由於疫情趨緩，會慢慢放寬對包含Paxlovid在內各種防疫工具的管制，讓藥物、疫苗、快篩等回歸市場機制。