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准用「木條打屁股」糾正學生行為 密蘇里學區恢復體罰

記者胡玉立／即時報導
1940年代倫敦一戲院上演體罰學生的戲碼；80年後的今天，「打屁股」被揚棄數十年後，將在密蘇里州的校園還魂。（Getty Images）
1940年代倫敦一戲院上演體罰學生的戲碼；80年後的今天，「打屁股」被揚棄數十年後，將在密蘇里州的校園還魂。（Getty Images）

在全國大多數學校逐漸不體罰學生之際，22日開學的密蘇里州西南部卡斯維爾R-IV學區(Cassville R-IV School District)卻通知家長，學區教育委員會6月通過政策，允許恢復21年前採行的「體罰」措施，藉此「糾正學生行為」，解決學生紀律問題。

根據新政策，卡斯維爾學區工作人員將在「有證人在場的情況下」使用「合理的體罰」，不會有造成「人身傷害的可能性」。對學生體罰的教師或校長，須向督學報告解釋處罰原因。

卡斯維爾學區位在布蘭森(Branso)以西約一小時車程，距離阿肯色州邊境約15哩。學區內有1900名學生在22日開學。家長在當天收到表格，特別詢問他們是否同意授權學校「用木條(paddle)打學生屁股」。

學區督學姜森(Merlyn Johnson)拒絕華盛頓郵報採訪，僅表示「我們此時專注於教育學生。」但他告訴春田新聞領袖報(Springfield News-Leader)，年紀小一點的學生被體罰時會被打一、兩下，年紀較長學生最多打三下。姜森還說，家長們感謝學區批准這種在全國大部分地方都已不太採行的做法。

姜森表示，「家長們說：『為什麼不能用木條打學生？』我們告訴家長，『因為政策不允許』；在與家長交談後，家長要求我們調查大家的意見。」

學區5月份向家長、學生和員工發送匿名調查後，早在2001年終止的體罰措施，又重返卡斯維爾。姜森指出，「各方反應的其中一點就是對學生紀律的擔憂，因此我們採取幾種不同策略來應對，體罰即是其一。」

姜森還表示，紀律處分是最後手段，只有在暫時停學(suspension)或留校察看(detention)等懲罰不起作用時，才會這麼做。

但卡斯維爾學區並不是每個家長都樂見體罰措施。據OzarksFirst.com報導，家有三個孩子的母親沃爾特里普(Miranda Waltrip)說，她對此政策感到震驚，認為此舉並不恰當。「我們生活在一個非常小的社區，有些人從小就在體罰下長大，」沃爾特里普表示，「對這些人來說，這麼做好比重回昔日美好時光，但體罰最終仍是弊大於利。」

幾世紀以來，學生遭師長用尺或槳鞭打並非新聞，新澤西州最早在1867年成為第一個禁止公立學校體罰的州，100多年後其他州也紛紛效仿；即便如此，1977年最高法院「英格拉漢姆訴賴特案」(Ingraham v. Wright)裁決結果認為，公立學校實施體罰符合憲法，各州可自行決定如何做。

包括密蘇里州在內的19州公立學校，體罰仍屬合法；幾乎所有州的私立學校都允許體罰，只有新澤西和愛荷華州除外。

美國兒科學會和美國心理學會等團體警告，體罰會引發學業、情感和行為問題。2016年「家庭心理學雜誌」(Journal of Family Psychology)研究發現，打屁股會增加攻擊性和反社會行為風險。聯合國認為，體罰是對人權的侵犯；國際組織「兒童權利公約」敦促各國禁止體罰。

教室裡掛著木板提供老師「打屁股」，這項懲罰學生的舊習會捲土重來嗎？（Getty ...
教室裡掛著木板提供老師「打屁股」，這項懲罰學生的舊習會捲土重來嗎？（Getty Images）

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