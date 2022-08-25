還欠87.8萬律師費 已故「淫魔」名媛女友被告

美國聯邦檢察官2020年7月宣布起訴已故淫魔富豪艾普斯坦（左）的英國名媛女友季絲蘭．麥斯威爾（右）時使用的看板。（美聯社資料照。）

美國已故淫魔富豪艾普斯坦 的英國名媛女友季絲蘭．麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）因協助性侵 未成年少女而被判有罪，經裁定需服刑20年及罰款75萬美元。媒體24日則揭露，一家協助辯護的律師事務所正對她、她的兄弟與她的丈夫提告，聲稱該所從未拿到約87.8萬美元的律師費。

根據報導，總部位於美國科羅拉多州丹佛的哈頓、摩根與佛曼律師事務所（Haddon, Morgan & Foreman，HMF）在22日提起的訴訟宣稱，麥斯威爾2020年被捕後，讓兄弟凱文（Kevin Maxwell）負責支付她的訴訟費用。凱文審前承諾支付100萬美元的律師聘請費（Retainer），卻只付了「所欠款項一小部分」的14萬3500美元。

訴狀指出，儘管還有未付款項，但麥斯威爾被判有罪後，凱文敦促HMF繼續致力於上訴事宜，同時指責控制麥斯威爾財產的丈夫柏格森（Scott Borgerson）妨礙付款。據指控，柏格森成立一家有限責任公司（LLC）收購房地產 ，以保護他妻子的資產免於債權人追討。

根據報導，HMF的律師梅林哲（Laura Menninger）及帕柳卡（Jeffrey Pagliuca）均為麥斯威爾在紐約受審期間的律師團一員，但他們沒有立刻回應置評請求。麥斯威爾另兩位辯護律師沒有回應媒體發去的電郵與電話留言，記者則無法立即聯繫上凱文和柏格森。麥斯威爾另一位兄弟伊恩（Ian Maxwell）向美聯社表示，家族對此不予置評。