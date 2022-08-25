解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克(左)。(Getty Images資料照)

共和黨籍加州 聯邦眾議員麥克林托克(Tom McClintock)的61歲妻子蘿瑞‧麥克林托克(Lori McClintock)2021年12月昏倒家中，後來宣告不治，今年3月法醫公布死亡原因係「意外」(accident)。醫療新聞網站「凱瑟健康新聞網」(Kaiser Health News，KHN)取得解剖報告顯示，蘿瑞‧麥克林托克服用白桑葉(white mulberry leaf)之後，因為胃腸炎(gastroenteritis)導致身體脫水致死。

白桑葉草藥保健品一般認為安全無虞，被用來減輕糖尿病、肥胖症及高膽固醇等症狀，常見副作用則有腹瀉、噁心、頭昏、漲氣及便秘等。解剖報告當中並未說明蘿瑞‧麥克林托克是否服用含有白桑葉成分的草藥保健品，還是食用新鮮或乾燥處理過的白桑葉，或將白桑葉泡水後飲用。解剖報告裡僅寫道，法醫在死者胃部找到一小塊「部分完整」(partially intact)的白桑葉。

「凱瑟健康新聞網」報導，蘿瑞‧麥克林托克死亡案例反映出商機可觀、市場持續成長的草藥保健品及營養補充劑，其實對人體存有健康風險。根據統計，如今草藥保健品及營養補充劑的市場商機高達540億元，許多國會議員及醫療專家都曾提出呼籲，要求政府加強管制。

根據法醫報告，前晚才剛結束國會投票的麥克林托克，2021年12月15日從華府返回加州麋鹿林市(Elk Grove)家中，發現妻子倒在地上，不省人事。麥克林托克2021年12月19日發表聲明悼念妻子，蘿瑞‧麥克林托克的喪禮於今年1月4日舉行。麥克林托克夫妻1987年結婚，育有一子一女。

「凱瑟健康新聞網」報導，麥克林托克對於妻子死亡原因一直沒有多做說明，解剖報告具體內容直到現在才曝光。麥克林托克24日並未回應「凱瑟健康新聞網」採訪要求。

報導指出，喪禮當天，麥克林托克對親友表示，出事前一天與妻子談話時，她並沒有任何異狀。蘿瑞‧麥克林托克生前曾對一名朋友說，即將在沙加緬度(Sacramento)一家房地產機構上班，對於新職充滿期待，還說她「正在非常小心地節食」。

法醫報告寫道，蘿瑞‧麥克林托克死亡前一日，曾經抱怨胃部不適。

「美國毒物管制中心協會」(American Association of Poison Control Centers)臨床管理部主任布朗(Kaitlyn Brown)指出，2012年迄今，全美累計有148起食用白桑葉後出現食物中毒的通報案例，絕大多數案例發生於12歲以下兒童，因此送醫的案例只有1件。

根據統計，從2004年以來，美國食品及藥物管理局(FDA)共計接獲兩起民眾食用白桑葉保健品後身體不適的通報案例，至少一例後來住院。

「凱瑟健康新聞網」報導，法醫辦公室委託外部獨立實驗室檢測 結果顯示，蘿瑞‧麥克林托克體內氮(nitrogen)、鈉(sodium)、肌酸酐(creatinine)指數都偏高，顯示身體出現脫水。

前任南卡羅來納州 法醫、法醫病理學家杜普瑞(D'Michelle DuPre)指出，服用白桑葉通常導致脫水，身體水分流失，某些民眾因此把白桑葉做為減肥之用，蘿瑞‧麥克林托克案例則是水分嚴重流失。