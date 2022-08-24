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2位攝影師、25萬張照片 創造出令人驚嘆的全彩月球影像

編譯周辰陽／即時報導
一張精細的月球影像正受到網友的關注，但這既不是NASA拍攝的照片，也不是韋伯太空望遠鏡最新力作，而是兩位攝影師用了數十萬張照片，如馬賽克一般拼接而成。（翻攝自Instagram／＠cosmic.speck）
一張精細的月球影像正受到網友的關注，但這既不是NASA拍攝的照片，也不是韋伯太空望遠鏡最新力作，而是兩位攝影師用了數十萬張照片，如馬賽克一般拼接而成。（翻攝自Instagram／＠cosmic.speck）

今日美國報與每日郵報23日報導，一張精細的月球影像正受到網友的關注。更值得一提的是，這既不是美國太空總署（NASA）拍攝的，也不是韋伯太空望遠鏡（James Webb Telescope）最新力作，而是兩位攝影師用了數十萬張照片，如馬賽克一般拼接而成。

根據報導，專長於精細攝影（Detailed Photographs）、在亞歷桑納州拍攝月球表面地理特徵的麥卡錫（Andrew McCarthy）在網路論壇Reddit寫道，他與專攻色彩的馬瑟恩（Connor Matherne）2年前聯手，要創造「我們能提出的最荒唐月球照片」。

馬瑟恩受訪時表示，這張讓人嘆為觀止的月球影像是由他跟麥卡錫在2021年11月花了一晚所拍下的25萬張照片組成。麥卡錫拍到20萬張黑白照片，馬瑟恩則攝得5萬張彩色照片，兩人跟行星科學家合作，用了接下來幾個月的時間進行編輯，這才取得最終成品，並於20日上網發布，在Reddit得到了超過10萬推（Upvotes）跟數千則評論。

報導指出，雖然在人們的眼中，月球似乎是個白色跟灰色的球體，但科學觀測設備可以捕捉到色彩的微妙變化。馬瑟恩說，這些色彩提供了深入了解月球表面的礦物學差異。麥卡錫就解釋，有著紅色色調的區域富含鐵跟長石，藍色色調的區域則富含鈦。

馬瑟恩表示，「雖然任何人都可以出門，像我們的眼睛一樣看月亮，但看到存在著超出我們眼睛侷限的東西，正是這種高素質影像的好處之一」。麥卡錫則說，「這張影像是一封寫給即將登場的阿提米絲1號（Artemis I）任務的情書，50年來第一個載人月球發射載具」。

韋伯太空望遠鏡 攝影 Instagram

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