我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

從網購到監視器…亞馬遜大擴張 監控消費者恐更嚴重

從網購到監視器…亞馬遜大擴張 監控消費者恐更嚴重

編譯陳韻涵／綜合23日電
亞馬遜公司產品對消費者的監控與資料收集範圍逐漸擴大，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。(美聯社)
亞馬遜公司產品對消費者的監控與資料收集範圍逐漸擴大，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)不斷擴張事業版圖，該公司產品對於消費者的監控與資料收集範圍也逐漸擴大；美聯社報導，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。

亞馬遜不斷擴張業務範疇，近期將斥資數十億元進行兩項併購，繼續擴張對消費者生活的影響力。 

亞馬遜準備以39億元收購基層醫療公司「One Medical」，並擬以17億元併購「iRobot」，拓展其智慧居家業務；iRobot旗下熱門商品為著名的「Roomba」掃地機器人。

亞馬遜以大量收集消費者資訊聞名，但這兩宗併購案加劇人們對亞馬遜如何收集與處理數據的長期擔憂；最新的Roombas產品線採用感測器繪製並記憶使用者房屋的平面圖。

倡議反壟斷的組織「地方自力更生研究所」(Institute of Local Self-Reliance)、亞馬遜批評者諾克斯(Ron Knox)說：「亞馬遜正獲取Roomba收集的大量使用者房屋數據，亞馬遜透過所有賣給消費者的家用產品，收集使用者資訊，這顯然存在隱私與反壟斷問題，亞馬遜正在擴大市占率。」

亞馬遜的影響力不止於此，專家估計，亞馬遜控制全美約38%的電子商務市場，得以收集數以百萬計民眾的購物偏好等資訊。

市調公司「消費者情報研究夥伴」(Consumer Intelligence Research Partners)也估計，搭載亞馬遜語音助理Alexa的Echo裝置在美國智慧喇叭市場占比高達70%。

亞馬遜2018年以10億元收購Ring，這是一款門口監視器，它在使用者不知情的情況下，協助警方追查罪犯。

另在部分亞馬遜商店和全食(Whole Foods)商場，亞馬遜正在測試一種手掌掃描技術，該技術允許客戶通過儲存在雲端的生物特徵數據付費，這引發人們關切資料外洩的風險，亞馬遜則試圖化解相關疑慮。

即使是積極避開亞馬遜的消費者，也可能無法改變其雇主的電腦網路服務；亞馬遜的「亞馬遜雲端運算服務」(AWS)和谷歌(Google)長期獨霸雲端計算服龍頭地位。

消費者研究和數據分析公司JD Power技術研究主任格林巴拉特(Jonathan Greenblatt)表示，「很難想像另一個組織能像亞馬遜一樣，與一個人多方且頻繁地接觸，令人震驚，一言難盡。」

亞馬遜2018年以10億元併購Ring，其熱門產品門口監視器會在使用者不知情的情...
亞馬遜2018年以10億元併購Ring，其熱門產品門口監視器會在使用者不知情的情況下，協助警方追查罪犯。(美聯社)

亞馬遜 雲端 隱私

上一則

付10塊、15塊就行…新州男買兇 跨州殺13歲少女

延伸閱讀

交易已近頂部 未見最終底部

交易已近頂部 未見最終底部
亞馬遜獨家轉播NFL 開啟新時代

亞馬遜獨家轉播NFL 開啟新時代
亞馬遜類TikTok行銷 衝網購

亞馬遜類TikTok行銷 衝網購
1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
知情人士透露，蘋果公司過去一周罕見大動作裁員，約100人被炒魷魚，可能是為了降低薪資支出。路透

iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

2022-08-19 10:46
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30
全球個頭最大的皇蛾(Atlas moth)在美國出現，專家呼籲民眾注意是否有更多案例。(美聯社)

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

2022-08-18 10:47

超人氣

更多 >
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴
普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤