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合法？賓州男買屍在臉書兜售 僅被控收受贓物

編譯盧炯燊／即時報導
賓州男子保利買了一具從殯儀館偷來的屍體，並準備透過臉書轉售，被控辱屍、收受贓物等多項罪名。(美聯社)
賓州男子保利買了一具從殯儀館偷來的屍體，並準備透過臉書轉售，被控辱屍、收受贓物等多項罪名。(美聯社)

賓州一名男子買了一具從殯儀館偷來的屍體，並準備透過臉書轉售，被控辱屍、收受贓物等多項罪名。

阿肯色大學醫學院發言人泰勒(Leslie Taylor)證實，位於小岩城的阿肯色中央太平間服務處(Arkansas Central Mortuary Services)，存放多具準備捐贈給醫學院的屍體，但被太平間一名女雇員偷走及賣掉，其中一具賣給了40歲的賓州男子保利(Jeremy Lee Pauley)。

泰勒又說，醫學院很尊重那些捐贈屍體的人，故對事件感到震驚，而聯邦執法當局已介入調查。

到目前為止，只有保利被檢控，但涉嫌偷屍的太平間女職員仍未遭檢控。阿肯色中央太平間服務處拒絕對事件置評。

根據保利在臉書的帳戶，標題吸睛，同時貼上多張人類骸骨的照片兜售，形容自己是「奇怪及不尋常物品供應商」、「奇異、好奇、獨一無二！」等等。

負責檢控保利的賓州坎伯蘭郡(Cumberland County)地方檢察官麥科馬克(Sean McCormack)說，目前需要確定的是，出售部分人體骸骨究竟是合法還是非法的問題，而令人驚訝的是，其中一些是合法的。但隨著調查深入展開，很明顯其中也存在非法活動。

根據警方，保利自稱是他「奇物」(包括人體部位)的收集者，警方最初調查時，證實他擁有的遺體是合法獲得的，包括一名長者的骸骨。

在第二次調查後，警方發現新一批人體遺骸，包括一具在阿肯色中央太平間失竊的屍體。

保利向警方表示，他花了4000元向阿肯色州中央太平間一名女職員購來，準備打算透過臉書將骸骨各部份轉售。

由於目前出售屍體仍屬合法，因此只能控告保利辱屍及收受贓物等罪名。

醫學 賓州 臉書

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