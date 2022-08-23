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世界OnAir／我棄醫從農 在威斯康辛州種人參13年

世界新聞網何卓賢／製作
姜銘濤開著拖拉機在農場上幹活。(姜銘濤提供)
姜銘濤開著拖拉機在農場上幹活。(姜銘濤提供)

「我常說我們在從事一個偉大的行業——借美國地氣，壯華人身體。」

姜銘濤在講述自己職業的時候，總是帶著幽默的口吻。這一半源於他對自己職業真實的熱愛，一般來自他非同尋常的職涯曲線：在威斯康辛州成為一名農民之前，他是一位從事心臟生理學研究已經20年的醫學博士。

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「我轉行的原因其實很簡單，第一，腦子進水了；第二，做科研不見太陽，日子很難過，想要換一個活法。」

姜銘濤在農場。(姜銘濤提供)
姜銘濤在農場。(姜銘濤提供)

姜銘濤的朋友都叫他「姜博」、「Dr. Ming」，他在務農之前的人生，跟醫學緊密相連。姜銘濤成長在山東的農村，在山東完成了醫學本科六年加上碩士三年的訓練後，順著當時改革開放帶來的學英語潮、出國潮，先去了加拿大攻讀心臟生理學博士，並在當地成為了一名講師；後來他想到要美國去看看，「不然好像沒有完成留學任務似的」，於是舉家搬到威斯康辛州，從麥迪遜威斯康辛大學做博士後助理研究員，到威斯康辛州醫學院助理教授，一直以來致力於心臟功能和保護方面的研究。

威斯康辛州的冬天很長，讓做科研的姜銘濤感到「季節性抑鬱」，也推動了他尋求改變的想法。而他所在的馬拉松郡，其實是「美國花旗參之都」——全美95%的花旗參都產自這裡。開農場種人參的一開始，姜銘濤坦言是困難重重，他感覺自己像是一隻從零開始的「小白鼠」。幸運的是，他不僅得到了本地參農的好心相助，還在投入農地後，開始感受到了自己內心的變化，「體力勞動大，但沒有太多的煩惱，我精神狀態也好了，有脫胎換骨的感覺。」

姜銘濤在新的農地上打樁，為種下一批人參做準備。(姜銘濤提供)
姜銘濤在新的農地上打樁，為種下一批人參做準備。(姜銘濤提供)

近幾年，美中貿易戰和新冠疫情的雙重打擊，讓參農的生意受到嚴重影響。威斯康辛州的花旗參，本有七成銷至中國，但疫情帶來的國門封鎖和航班不通，讓花旗參銷量一下子跌到谷底；此外，花旗參是十分受氣候影響的農產品，尤其害怕倒春寒。這樣一算下來，其實種下五六年後，最終存活的人參不到二成。

作為一名華人，在白人農民為主的人參種植行業打拼，姜銘濤坦言的確遇到過被排擠的時刻——當地的參農協會，曾因為他的華人身分，質疑他品牌的可信度，還曾在他取貨時惡言相對，「會有讓你意識到你是這個行業的新手、你是華人的時刻。」但姜銘濤覺得這些都只是個別事件，因為他接觸過的多數參農都十分友好，在患難時刻不遲疑伸出援手，有的給他墊過錢、有的在他生病時給他照看過農場。

姜銘濤的人參地。(姜銘濤提供)
姜銘濤的人參地。(姜銘濤提供)

作為心血管方面的專家，再結合自己的經驗，姜銘濤更加關注人參對食客的好處。他建議，各種身體功能下降的中年人、長期在室內工作少見陽光的人、需要提神的年輕學生、糖尿病病人等，都不妨嘗試使用花旗參滋陰補陽。但姜銘濤也提醒，花旗參在FDA的定義之下屬於食品，不具有診斷、治療和預防疾病的功效，大家還是需要通過醫生的指導來進行使用。

今年已經是姜銘濤「棄醫從農」的第13年，他的農場已經能產出從三年長到十年長的花旗參，他也已經從一位不見天日的書生，蛻變成一個接地氣的參農。他笑說，自己拔草的速度可是全公司第一，開拖拉機也從一開始被笑話到現在能在農地「馳騁」。談笑風生之下，其實也是一位曾經被時代浪潮推著走的人，找到愛好後的自在從容。

姜銘濤農場的人參。(姜銘濤提供)
姜銘濤農場的人參。(姜銘濤提供)

「我從八歲起一直在象牙塔裡，一直做到博士後、教授；現在到了農場裡，開著拖拉機、老卡車，在綠茵地上奔跑，非常開心。」

威斯康辛州 醫學 華人

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