柬埔寨打工陷阱 美國也有被害人

圖為台灣警方搜索兩名疑為柬埔寨詐騙集團的嫌犯。(美聯社)T

柬埔寨打工陷阱頻傳，被害人遍布各國，近日有2名美國人與1名印尼 人被柬國警方救出，不過柬國地方執法人員不認為這涉及人口販運。與此同時，還有4名菲律賓公民待援。

高棉時報（Khmer Times）報導，施亞努港（Sihanoukville，西港）警方昨天表示，這2名美國人與1名印尼人未遭拘禁，不是人口販運的被害人，也沒有被強迫勞動。他還說，其中一人的美國女友已透過內政部長蘇慶（Sar Kheng）的熱線求救，希望有關單位介入協助。

這名西港員警宣稱，這3名外國人接受訊問時表示，他們在這裡工作、居住且沒有任何問題。目前這3人被帶往金邊進一步訊問，他們很安全但是身上沒有適當的文件。

柬埔寨內政部發言人索菲克（Khieu Sopheak）表示，這3人分別是35歲的柬裔美籍人、43歲的美國人、31歲的印尼人。他們18日在西港的房間中被找到，「當時房門沒鎖，也沒有人看守。」

被找到的柬裔美籍人接受訊問時表示，他去年8月從金邊國際機場（Phnom Penh International Airport）入境旅遊，曾在4家電腦公司工作，在第3家公司任職半個月後，公司將他調往西港工作，協助招聘者收到4000美元介紹費，他的薪水則是900美元。

索菲克說：「當為第4家公司做了3個月後，這名柬裔美籍人想辭職，但礙於工作合約簽了1年。他在這些公司上班都有領到全薪，也沒有被打或囚禁，但不被允許外出。」

至於另外兩名被發現的外國人則是一對夫妻，索菲克表示，他們是2019年8月從金邊國際機場入境，其中先生自願在金邊當了兩年老師。

美國大使館 發言人阿札特（Stephanie Arzate）表示，美國公民 在海外的安全是美國政府優先要務。「大使館將盡快對有需要的美國公民提供適當的領事服務，出於隱私考量，我們不針對個案發表評論。」

至於菲律賓大使館希望柬國協助救出4名受困在戈公省（Koh Kong）的菲國公民，對此，戈公省省長密杜娜·布通（Mithona Phouthorng）昨天指出，尚未收到任何有關這4名菲國公民遭到拘禁的資訊。

密杜娜·布通說：「我還不知道這件事，但我會及時調查救出這4人，我們即將派遣專業的官員前往。」

柬埔寨警方證實菲律賓大使館8日所發出的信函，內容提到，有4名菲國公民被拘禁在戈公省長灣賭場（Long Bay Casino）的4樓。菲律賓大使館不清楚大樓的編號，但表示這4人被困在508房中，並被要求支付大筆贖金。

這封信在網路上流傳，菲律賓大使館還在信中表示，希望柬國警方可以給予善意和立即的協助，讓這4人早點從這家不知名的中國公司中釋放，並且歸還護照、薪水，並將他們轉至安全的區域。

勞工與人權聯盟中心主任莫恩·托拉（Moeun Tola）表示，柬國人口販運與詐騙案近來持續浮上檯面，對政府來說制定計畫、採取及時行動相當重要。「我們不能讓類似案件再度發生，如果被美國列入黑名單，柬埔寨將失去一些援助。」