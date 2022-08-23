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美國單杯咖啡漲到將近5美元 但咖啡店生意未受影響

編譯林奇賢／綜合外電
就算咖啡變貴，也阻擋不了美國消費者掏錢買咖啡。路透
就算咖啡變貴，也阻擋不了美國消費者掏錢買咖啡。路透

通膨確實讓美國人減少外出用餐的次數，但即使咖啡變貴，仍阻擋不了消費者掏更多錢買咖啡。

Businessinsider報導，NPD集團數據顯示，今年上半年在美國快餐店買一杯咖啡，平均要價比去年同期增加7.6%至4.9美元。即便是在家煮咖啡，成本也已升高，勞工部數據7月公布的顯示，在家煮咖啡的成本，比一年前增加20.3%。

儘管咖啡價格上漲，消費者似乎未因此縮減支出。以星巴克為例，即便在一系列漲價行動後，消費者仍會購買外帶咖啡。星巴克臨時執行長舒茲在第3季財報會議上說，儘管飲品價格已比一年前貴5%左右，星巴克目前未測得任何消費者支出縮減，或出現任何改買較便宜品項的跡象。

金融服務提供商Rabobank報告指出，6月消費者對整體餐廳的支出較一年前減少3.1%，但在咖啡店的支出卻增加1.9%。在財務吃緊時，外帶咖啡似乎仍是消費者仍有能力負擔的「奢侈品」之一。

一些分析師說，咖啡店和糕餅業者6月業績相對穩健，反映更多員工重回辦公室。美國銀行研究所資深經濟學家David Tinsley說：「基本假設是，當你通勤就會在咖啡店花更多錢。你很可能會在上班前買一杯，也很可能在買午餐時再買一杯。」

咖啡 星巴克 勞工部

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