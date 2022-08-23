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員工有健康問題便丟飯碗 聯合太平洋鐵路公司頻挨告

記者顏伶如／即時報導
ABC報導，聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)涉嫌開除健康不佳的員工。(歐新社)
ABC報導，聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)涉嫌開除健康不佳的員工。(歐新社)

美國廣播公司(ABC)報導，聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)涉嫌開除健康不佳的員工，面臨十多起聯邦訴訟，平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)則收到200多件陳情案，陳情對象將來也可能選擇訴諸法律。

報導指出，聯合太平洋鐵路公司前任員工赫爾西(Terrence Hersey)2015年下班回家路上突然中風，復健長達數月，重新學習講話及走路，後來醫師確認可以回到工作崗位，但主管卻在沒有要求醫師體檢的情況下，裁定赫爾西身體狀況存在風險，不適合繼續擔任車箱檢查的任務。

在鐵路公司服務超過20年的赫爾西說：「醫師都確認我可以回去上班了，但聯合太平洋鐵路公司卻不幫我安排何體檢或檢查，我覺得自己活像直接被踢到一旁。」

失業之後的赫爾西汽車遭到銀行贖回，也失去房子。對50歲的赫爾西來說，很難找到像原本工作薪資價碼相當的工作，如今擔任校車司機糊口。赫爾西擔任校車司機之後，每年都依規定通過體檢。

報導指出，像赫爾西一樣因為健康問題而丟掉飯碗的數百名聯合太平洋鐵路公司前任員工，現在紛紛尋求向聯邦法院提告，希望討回公道。

美國廣播公司分析，對於旗下員工總數約3萬人的聯合太平洋鐵路公司來說，訴訟案件數量不多，但這些官司卻可能帶來昂貴代價，待補職缺可能也變得不容易找得到人填補。報導指出，對聯合太平洋鐵路公司提告的前任員工當中，有7人後來達成和解。

原本前任員工打算對聯合太平洋鐵路公司提出聯合訴訟，但聯邦法院法官2020年裁定，訴訟應該分開來個別處理。第一波已經開庭的訴訟已經完成審理，每件官司前任員工都獲賠100萬元以上。

聯合太平洋鐵路公司發言人泰斯維爾(Robynn Tysver)指出，公司以身為具有包容性(inclusive)的職場為榮，聯邦法律「美國殘障人士法」(Americans with Disabilities Act，ADA)並不影響聯合太平洋鐵路公司維護工作環境安全的承諾與責任。

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