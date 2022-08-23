紐時：川普曾保留超過300份國安、情報相關機密文件

前總統川普。（路透）

紐約時報22日引述多位知情人士說法報導，國家檔案館（National Archives）1月從前總統川普 處收回的最初一批文件中，包含了超過150份被註記為機密的檔案，這個數字引發聯邦司法部 的強烈關注，協助啟動了導致聯邦調查局（FBI ）幹員月初突襲佛州海湖莊園以設法追回更多文件的刑事調查行動。

知情人士指出，自政權交接起，聯邦政府總共從川普處收回了超過300份有著機密註記的文件。最早一批文件於1月歸還，另一批由川普幕僚在6月交給司法部，還有就是FBI在本月的搜索行動收繳的資料。

紐時指出，之前未曾報導1月在川普處發現的敏感資料數量，有助解釋司法部為什麼如此緊急採取行動，以追回他可能持有的任何進一步機密資料。

同時，即便主管部門要求川普歸還卸任時理應留給政府保管的所有資料，這樣一大批高度敏感文件留在海湖莊園長達數月的程度，向官員們表明川普或他的幕僚在處理上一直漫不經心，或者沒有完全樂於配合調查人員，又或者兩者皆是。

據報導，川普從白宮帶走的敏感資料具體性質仍然不明，但一位知情人士表示，他在離任近一年後移交的15箱文件中，包含了涵蓋各式國安利益主題的中情局（CIA）、國家安全局（NSA）與FBI文件。

多位知情人士表示，川普2021年底親自瀏覽過文件箱後才移交。箱內部份資料的高度敏感性質促使檔案官員將此事轉給司法部，而司法部在幾個月內就召集了大陪審團進行調查。