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超級名模琳達伊凡吉利斯塔：重登雜誌封面臉部貼膠帶

記者顏伶如／即時報導
叱吒時尚圈的超級名模琳達伊凡吉利斯塔(Linda Evangelista)，接受冷凍溶脂塑身失敗，導致脂肪不減反增、身材走樣之後，約有五年時間不曾公開亮相。圖為琳達伊凡吉利斯塔2015年檔案照。Getty Images
叱吒時尚圈的超級名模琳達伊凡吉利斯塔(Linda Evangelista)，接受冷凍溶脂塑身失敗，導致脂肪不減反增、身材走樣之後，約有五年時間不曾公開亮相。圖為琳達伊凡吉利斯塔2015年檔案照。Getty Images

曾經霸氣名言「一天酬勞至少要一萬美元才願意起床」叱吒時尚圈的1990年超級名模琳達伊凡吉利斯塔(Linda Evangelista)，接受冷凍溶脂塑身失敗，導致脂肪不減反增、身材走樣之後，約有五年時間不曾公開亮相。57歲的她如今登上「時尚雜誌」(Vogue)英國版九月號封面，但接受訪問時透露，拍攝封面照片時臉部貼了膠帶，還纏上彈性繃帶。

琳達伊凡吉利斯塔接受「時尚雜誌」流行主編莎拉‧哈里斯(Sarah Harris)專訪時坦承，封面照片確實經過修圖。她說，照片裡的下巴與脖子，都不是現實生活中的真正模樣，「我總不能臉部貼著膠帶，纏著彈性繃帶到處走來走去」。

模特兒生涯中，琳達伊凡吉利斯塔登上雜誌封面累計超過700多次。但她表示，這回再次登上「時尚雜誌」英國版風面，不能算是「東山再起之作」，「大家絕對不會看到我再拍泳裝照的」。她說，以目前的狀態來看，在時尚圈要找工作會很困難，除非靠修圖，還要想辦法掩飾身材。

琳達伊凡吉利斯塔說，化妝師麥克葛斯(Pat McGrath)利用膠帶與彈性繃帶，「輕柔地」幫她的臉部、下巴與頸部製造出類似拉皮的皮膚緊實效果。

在「時尚雜誌」封面照片裡，琳達伊凡吉利斯塔頭髮被帽子、圍巾遮住，只露出臉部，身上則穿著外套。

2021年9月，琳達伊凡吉利斯塔在Instagram貼文寫道，已向紐約聯邦法院遞狀控告Zeltiq Aesthetics公司醫療疏失及廣告誤導、未告知消費者冷凍溶脂瘦身(CoolSculpting)的副作用嚴重風險，害她接受冷凍溶脂結果失敗，導致身材「嚴重變型」，出現反常脂肪增生(Paradoxical Adipose Hyperplasia，PAH)，不敢出門，要求賠償5000萬元。

「時尚雜誌」報導，琳達伊凡吉利斯塔與Zeltiq公司今年7月已經和解，雙方同意撤銷訴訟。

不過，琳達伊凡吉利斯塔在專訪中說，這起事件讓她身心同樣受到巨大衝擊，心理層面的創傷迄今仍未撫平。

她表示，到現在照鏡子時都覺得難過，不喜歡別人碰到她的身體。她說，於塑身手術之敗後，曾經兩度接受矯正手術，身體因此留下傷口與縫針的各種痕跡。

她指出，為了恢復體態，曾經穿緊身內衣，並長達八周用腰帶綑綁身體，但都沒有效果。她也表示，為了搶救身材，曾經使出極端手段，不吃三餐，只喝水，偶爾吃一根芹菜，或一顆蘋果，「那時的我簡直瘋了」。

琳達伊凡吉利斯塔受訪時說，讓她感覺彷彿心裡被刺了一刀的一次經驗，是當時13歲的兒子突然對她說：「妳還記得嗎，以前的妳是很風趣的，還記得妳以前總是笑容滿面嗎？」

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