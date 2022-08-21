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印太經濟架構首度面對面部長級會議 9月在美舉行

中央社東京21日專電

由美日等14國參加的新經濟圈構想「印太經濟架構（IPEF）」部長級會議預定9月8、9日在洛杉磯舉行。這將是印太經濟架構5月成立後首度舉行面對面部長級會議。

日本共同社報導，鑑於中國影響力擴大，美國為了建立與中國抗衡的經濟架構，今年5月主導成立印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），有美、日、印尼等東南亞各國、韓國、印度、澳洲等14國參加。印太經濟架構預定9月8、9日在洛杉磯召開部長級會議。日本將派經濟產業大臣西村康稔出席。

成員國將正式協商並制訂「包含數位經濟在內的貿易」、「半導體等重要物資的供應鏈韌性化」、「減碳及潔淨能源、基礎建設」、「稅制暨反貪污」等4大領域規則。成員國也可只參與部分領域的協商。

印太經濟架構5月成立後曾召開線上形式的部長級會議和事務層級協商。9月初將是首度舉行面對面的部長級會議。

報導說，實際協商的話，美國顧慮到對美國產業的影響，將不討論類似跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的廢除或調降關稅的議題。而期待擴大對美出口的亞洲各國目前還很難看出加入印太經濟架構的好處，成員國能深化合作到何種程度是一大課題。

洛杉磯 日本 東南亞

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