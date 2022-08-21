我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

馬斯克為中國官媒撰文 惹來「討好北京」批評

中央社／台北21日電
特斯拉執行長馬斯克為中國官方主辦刊物撰文，引起批評，認為他以「言論自由絕對主義者」自居，卻在討好箝制人民言論的北京政府。圖為馬斯克2019出席上海特斯拉工廠破土活動資料照片。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克為中國官方主辦刊物撰文，引起批評，認為他以「言論自由絕對主義者」自居，卻在討好箝制人民言論的北京政府。圖為馬斯克2019出席上海特斯拉工廠破土活動資料照片。（美聯社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）為中國官方主辦刊物撰文，這個舉動惹來批評，直指其為網路審查主管機關所辦刊物寫文章，這是為了商業利益過度示好的表現。

馬斯克（Elon Musk）接受中國國家互聯網信息辦公室轄下刊物「中國網信」雜誌邀稿，以「相信科技創造美好未來」為題撰文，內容談論科技發展和未來生活，強調乾淨能源、機器人、人工智慧、太空探索等領域。

他在這篇將近3000字文章中提到，「在能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」。這篇撰文讓馬斯克惹來負面輿論，抨擊他以「言論自由絕對主義者」（free speech absolutist）自居，卻為中國網路主管機關所辦刊物撰文。

據美國之音（VOA）20日報導，中國事務專家、「北京之春」榮譽主編胡平表示，這個撰文舉動非常不妥，中國網信辦就是反烏托邦小說「1984」裡面的「真理部」，為其撰文就是對這個機構職能的認可。

「中國網信」雜誌定位為「中國網信領域的綜合性、權威性期刊」。創刊號以大篇幅發表「習近平總書記掌舵領航網信事業發展紀實」一文。

美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）研究員索博利克（Michael Sobolik）在推特上說，「對於一個經常談論言論自由問題的人來說，（馬斯克）與北京的審查者走得太近了」。

德國外交關係理事會（DGAP）技術與全球事務負責人巴克（Tyson Barker）指出，看來馬斯克是在試圖討好北京當局，因為當局可以把網路安全作為限制特斯拉市場准入的手段，迫使特斯拉在中國加強本地數據管理。

美國時事評論員章家敦認為，中國網信辦希望藉由馬斯克的文章增加其網路審查制度合法性，他們是網路審查者，馬斯克不應該為中國網信辦轄下雜誌撰稿。

章家敦說，馬斯克涉足中國市場從一開始就存在問題，中國對馬斯克的影響力可能進一步深入到包括其經營的私營衛星發射服務SpaceX等美國科技領域。美國國會應該審視馬斯克與中國的關係，人們擔心北京將利用其對特斯拉的影響力獲取訊息或影響馬斯克在SpaceX上的決定。

馬斯克 北京 特斯拉

上一則

非裔夫婦房屋「洗白」再賣 估值竟大增30萬

延伸閱讀

籲共和黨要歡迎移民 馬斯克：「遠離人們臥室」才能贏

籲共和黨要歡迎移民 馬斯克：「遠離人們臥室」才能贏
馬斯克亂放話 喊買足球隊

馬斯克亂放話 喊買足球隊
說要買曼聯是開玩笑？馬斯克惹上麻煩 有如踢進烏龍球

說要買曼聯是開玩笑？馬斯克惹上麻煩 有如踢進烏龍球
才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
馬斯克最近說，他想戒掉每天早上一醒來就查看手機的壞習慣，因為這有害健康。美聯社

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

2022-08-13 11:30
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰