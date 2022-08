哈佛研究：Airbnb屋主為亞洲姓名 疫情期間生意較差

2020年爆發新冠疫情之後,亞裔民眾遭受仇恨、歧視的問題逐漸蔓延,從旅宿訂房平台Airbnb訂房情況可見一斑,如果屋主姓名明顯為亞洲人,訂單生意相對較差。路透

哈佛大學(Harvard University)商學院副教授盧卡(Michael Luca)本月初公布的最新調查研究指出,2020年爆發新冠疫情 之後,亞裔 民眾遭受仇恨、歧視 的問題逐漸蔓延,從旅宿訂房平台Airbnb訂房情況可見一斑,如果屋主姓名明顯為亞洲人,訂單生意相對較差。

題目為「危機時期的代罪羔羊與歧視:來自Airbnb的證據」(Scapegoating and Discrimination in Times of Crisis: Evidence from Airbnb)的研究報告指出,疫情導致仇亞情緒升高的一年當中,從Airbnb訂單數量分析可以發現,屋主姓氏如果為亞裔,接到訂單與其他族裔屋主相比,生意落後一截。

哈佛商學院研究團隊根據2019年及2020年間,Airbnb在紐約市的訂房數據進行分析比對。研究人員指出,Airbnb平台公布屋主姓名及檔案照片,反而使得屋主「容易遭到用戶歧視」。

擔任研究報告共同執筆人的盧卡指出,如果對於現實環境所發生的事件沒有周全思考,就把族裔資料公諸於世,「從某種角度來看,等於是為助長歧視預先鋪陳」。

研究人員統計發現,從2020年1月之後,有著「特殊亞洲姓名」(distinctively Asian names)的Airbnb屋主,與「聽起來像白人名字」(White-sounding names)的屋主相比,收到消費者訂單大約少了12%。

Airbnb發表聲明指出,譴責所有形式的歧視,平台將盡全力對抗歧視問題。聲明中表示,目前正在認真檢視哈佛商學院這份調查研究。

Airbnb坦承,由於平台上仍然顯示屋主的姓名與個人檔案,歧視狀況可能依舊存在。

盧卡指出,像Airbnb一樣的知名企業,其實可以帶動重要影響,杜絕任何偏見在使用平台出現。