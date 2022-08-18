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調查：美半數企業裁員或凍結招聘 但技術人才仍吃香

努力重拾升勢 史指那指小升

調查：美半數企業裁員或凍結招聘 但技術人才仍吃香

編譯季晶晶／綜合外電
PwC周四公布調查，半數受訪的企業高管和董事會成員說，他們正在裁員或有裁員計畫。（路透）
PwC周四公布調查，半數受訪的企業高管和董事會成員說，他們正在裁員或有裁員計畫。（路透）

在美國，如果你所在的企業沒裁員，那麼隔壁公司可能正在裁員。

這是諮詢業者PwC周四（18日）發布調查的重要發現，該調查上月訪查美國各行各業700多名企業高階主管和董事會成員，半數表示正在裁員或有裁員計畫，52%說已凍結招聘。超過40%撤銷錄取通知，還有差不多的比率調降或取消了現在常見的延攬人才的入職獎金。

但與此同時，大約三分之二的公司正提高薪酬或擴大提供心理衛生福利。最常見的作法是，允許更多人永久性居家辦公。

調查結果反映出當今勞動市場的矛盾狀況，人才短缺之下，技術員工多半能開出工作條件，即使各家公司設法在其他領域裁減人力，特別是科技和房地產等受創嚴重的行業。

上月美國就業成長遠超過經濟學家預期，勞工部18日發布的數據顯示首次申請失業救濟的人數下降，表明對勞動力的需求維持穩健。但裁員和招聘凍結更形普遍，而且不僅僅是在成長過熱的科技新創公司。甲骨文、沃爾瑪、蘋果等大企業近幾周也先後宣布裁員。

調查還發現，企業在遠距辦公問題上看法不一致。70%的受訪者表示，他們對容許遠距辦公的職位提供更多選項，但也有61%的受訪者說，要求員工更常進辦公室。有些企業兩者並行不悖：不太需要人際合作的職位可長期居家辦公，其他員工則被要求每天要有幾天進辦公室。

進辦公室的人變少通常意味公司不再需要在外地維持那麼多的分部。超過20%的受訪者表示，計劃減少在商用房地產的投資，使之成為刪減成本最常見的領域。但仍有31%增加房地產投資，再次表明在不確定的商業環境下，企業走向分歧。

裁員 房地產 投資

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