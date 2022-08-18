吃飯也能發財？吃蛤蜊吐出「超稀有紫珍珠」…價值千元

一名男子在餐廳吃開胃菜，竟吃到了價值可高達1500美元的紫色珍珠。（取材自推特）

吃東西吃到發大財。最近一則奇聞在網路上瘋傳，一名男子帶妻小旅行，到一間海鮮餐廳吃飯，吃開胃菜的蛤蜊時咬到硬硬的東西，吐出來一看竟是一顆價值可高達1500美元的紫色珍珠，讓男子直呼驚喜。

綜合媒體報導，賓州 男子歐佛蘭（Scott Overland）日前帶妻小一起到德拉瓦州 (Delaware)遊玩，在知名海鮮餐廳「鹽空(Salt Air)」用餐時，食用了開胃菜的蛤蜊，吃到一半之後他發現嘴巴裡有個異常堅硬的物體咬不下去，吐出來一看竟是一顆糖果大小的紫色珍珠。

歐佛蘭表示，當時他們一家在這間餐廳有點不愉快的體驗，原先叫菜的時候囑咐過不要加甜椒，結果上來的菜還是有甜椒，以至於他吃到珍珠的時候又一度以為是廚房出問題，導致有異物掉進餐點裡面，結果吐出來才發現竟是一顆稀有的紫色珍珠，他仔細看了一下眼前吃的蛤蜊料理，發現其中一顆蛤蜊殼上有個小凹痕，推測應該就是這顆蛤蜊產生出來的珍珠。

歐佛蘭事後將這顆珍珠保存起來送去珠寶中心鑑定，才發現原來這顆紫色珍珠相當值錢，價值大概落在300到1500美元之間。美國珍珠協會則表示，珍珠的價值會根據它的顏色、大小和行成地點而有所差異，最貴價值可高達數千美元，歐佛蘭發現的紫色珍珠更是成色稀有，如果要脫手應該會賣到不錯的價格。