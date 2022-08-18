女警創業負責命案現場清理消毒 年收入逾1500萬

圖為犯罪現場，警察圍起封鎖線。Getty Images

堪薩斯市警察 局(Kansas City Police Department)前任女警蘿拉‧史波林(Laura Spaulding)，當年值勤時因為死者家屬一句提問，無意間點燃創業動機，辭職後經營生物危險物質清潔公司，公司僅有的一名員工就是她自己，專門從事命案現場各種清理消毒(decontamination)。17年過後，史波林的公司在全美各地設有50多個據點，平均年收入約為1500萬元。

48歲的史波林在新聞周刊(Newsweek)專欄撰文寫道，從小在佛羅里達州坦帕(Tampa)成長，由於父親是警察，大學畢業後決定追隨父親腳步，1997年加入了堪薩斯市警察局。她說，在暴力犯罪 率偏高的城市服務，讓剛從警察學院畢業沒幾周的她，便有機會見識到第一具屍體。一名男子被人發現陳屍旅館房間，死亡多日，身體嚴重腫脹。

從事警察工作幾年之後，史波林在一次前往命案現場勘察時，被受害者母親問到警方何時會過來幫忙把房子清理乾淨。她回憶說，從來不曾被人問過如此問題，因此答覆警方並不負責清理刑案現場，婦人則追問清理工作將由誰負責。史波林寫道，回想這些年來遇到的所有凶殺案，「我很驚訝地發現，我竟然不知道這個問題的答案」。

史波林後來詢問許多警察同事，也請教刑案現場調查小組(Crime Scene Investigation，CSI)，但都沒有人知道命案現場的清潔工作究竟由誰負責。

她寫道，許多民眾存有錯誤觀念，以為命案發生之後，警方會回到現場幫忙清理善後，實際上如果命案發生於私人住宅，清潔工作是屋主應該聘請專人負責的事。

史波林的創業動機因此萌生，她說，前往命案現場並不害怕，已經見怪不怪，重點在於要學會如何清理。讓她決定辭職的另一層理由則是，警察工作讓她感到身心俱疲，「我一年賺4萬2000元，覺得沒有發展」。她指出，決定創業的那一刻，內心感受彷彿撥雲見日。

2005年，史波林的生物危險物質清潔公司正式成立，公司上下只有她一人，手頭並無資金，所有工作都由她一肩挑。她接到的第一份業務，是聖誕節 當天前往一處發生雙屍命案的現場清理消毒，兩名死者為家人關係，爆發爭議之後彼此開槍，雙雙喪命於廚房。整個清消任務花了史波林兩天半時間才完成。

生物危險物質清潔(Biohazard cleaning)與一般居家清潔不同，必須使用醫院等級的消毒劑，還有專門除臭的化學物質以及臭氧機。噴氣洗滌機(air scrubber)、磁磚移除器(tile chipper)、地毯切割機(carpet cutters)等也是常用工具，還要以刮泥板清理噴濺於牆壁、天花板的命案污漬。

她指出，有囤積症(Hoarding)問題的民眾，住家是最難清理的，有著大量雜物與各式各樣的穢物、垃圾，通常要花好幾天才能清理完畢，任務結束後員工身心狀態同樣覺得不勝負荷。她表示，公司絕大多數的員工寧可清理有多人死亡的槍殺案現場，也不想清理囤積症患者的住家。

如今史波林已經不但擔任第一線的清潔技術員，而是負責員工訓練以及公司公關，掌理公司的YouTube與抖音(TikTok)帳號。史波林的公司目前在全美各地設有50多個據點，平均年收入約為1500萬元。她指出，清消費用通常是由房屋保險公司買單，而不是屋主自掏腰包。

她在文中指出，個人事業讓她獲得成就感，覺得為別人帶來改變，「幫助別人往前走下去，是一份非常重要的工作」。