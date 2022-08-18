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餐廳漲價 顧客給小費不縮水

編譯洪啟原／綜合外電
根據軟體供應商Toast統計的銷售數據，以上季來看，顧客在全桌邊服務餐廳和連鎖速食店打賞的小費，與去年同期大致持平，不受餐廳漲價影響。路透
根據軟體供應商Toast統計的銷售數據，以上季來看，顧客在全桌邊服務餐廳和連鎖速食店打賞的小費，與去年同期大致持平，不受餐廳漲價影響。路透

CNBC引述最新數據報導，儘管餐廳和連鎖速食業者紛紛漲價以反映成本，但顧客在打賞服務生和收銀員的小費時，仍未縮手。

根據軟體供應商Toast統計的銷售數據，上季顧客在全桌邊服務餐廳打賞的小費，平均為餐費的19.6%，連鎖速食店顧客給的小費占餐費比率則是16.9%，都與去年同期大致持平。報告顯示，與朋友聚餐的顧客通常比較大方，平均小費占餐費比率是19.7%；叫外送或外帶的顧客給的小費平均占餐費的14.5%。

Toast表示，小費平均金額較去年同期增加約10%，略高於餐廳菜單價格的同期漲幅。據美國勞工統計局，7月外食成本年比增加7.6%。

Toast共同創辦人暨營運長Aman Narang說：「雖然曾聽到人提及通膨是否影響餐廳小費，但我們從數據並未觀察到這個現象。」

其他支付軟體供應商則說，餐廳小費在疫情初期攀升，隨後下滑。例如華爾街日報之前報導，Toast競爭對手Square發現，到今年2月為止，快餐店的平均小費已降至15.2%，低於去年3月的17.2%。

Toast和Square的軟體都可客製化設計，提示顧客打賞不同程度的小費，例如在全桌邊服務的餐廳可給10%、15%甚至20%，在咖啡廳可給1至3美元不等的小費。

華爾街 疫情 咖啡

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