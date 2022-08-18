我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

16歲少女不夠成熟 無法自行決定墮胎 佛州法院裁決惹議

快看世界／嘴巴有臭臭的怪味？服用Paxlovid有這副作用

16歲少女不夠成熟 無法自行決定墮胎 佛州法院裁決惹議

中央社邁阿密17日綜合外電報導
圖為佛州一名反墮胎倡議人士。(美聯社)
圖為佛州一名反墮胎倡議人士。(美聯社)

佛州上訴法院決定維持下級法院原判，指一名16歲女孩「不夠成熟」無法進行墮胎，這項裁決惹惱部分議員。

法新社報導，兩個月前最高法院才推翻保障婦女墮胎憲法權的「羅訴韋德案」，這名少女的案件再度引發對婦女權利的憤怒。

這名匿名少女告訴下級法院，她「還沒有準備好要生一個孩子」，她還在上學、沒有工作，孩子的父親無法幫助她。

在佛州尋求墮胎的未成年人需要得到至少父母一方同意。但法庭文件顯示，這名少女「沒有父母」，她與親戚住在一起，並有國家指定的監護人。

她正尋求能豁免相關規定，但下級法院表示，她「沒有明確和令人信服的證據證明她已足夠成熟，來決定自己是否可終止妊娠。」

佛州上訴法院在15日維持原判，引起一群議員不滿。

來自佛州的民主黨籍聯邦眾議員佛蘭克爾（Lois Frankel）稱這裁決「令人無法接受」，並說「這是佛州對女性發動戰爭的一個危險又可怕的例子」。

俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）在推特（Twitter）問道：「在什麼樣的世界裡，一個16歲的孩子還不夠成熟而不能墮胎，但卻又成熟到可負擔起撫養小孩的責任？」

賓州州眾議員甘耶達（Malcolm Kenyatta）表示：「尚未成熟到足以墮胎，但卻成熟到可以有個小孩。這真是病了。」

法院文件顯示，這名少女告訴法庭，她的監護人已經同意她墮胎，但似乎未具書面同意。

根據文件顯示，這名少女懷孕已10周。

墮胎 佛州 眾議員

上一則

CV-22魚鷹機離合器屢傳問題 美空軍特戰部令停飛

下一則

餐廳漲價 顧客給小費不縮水

延伸閱讀

不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI

不滿川普佛州宅邸被搜 賓州男揚言殺光FBI
吃路州生蠔致細菌感染 佛州8月已2死

吃路州生蠔致細菌感染 佛州8月已2死
吃了路易斯安納州產的生蠔 佛州2人「細菌感染」死亡

吃了路易斯安納州產的生蠔 佛州2人「細菌感染」死亡
佛州華裔法官被做哏圖 對手抹黑是「中國的法官」引歧視爭議

佛州華裔法官被做哏圖 對手抹黑是「中國的法官」引歧視爭議

熱門新聞

馬斯克最近說，他想戒掉每天早上一醒來就查看手機的壞習慣，因為這有害健康。美聯社

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

2022-08-13 11:30
北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
Meta設計出最新聊天機器人BlenderBot 3，但這款原型機器人告訴BBC，Meta執行長查克柏格(圖)透過剝削使用者來賺錢。(美聯社)

Meta聊天機器人語驚四座：查克柏格靠剝削人們賺錢

2022-08-11 11:01
圖為俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）的聯邦調查局總部。美聯社

武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃

2022-08-11 21:36

超人氣

更多 >
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有
「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手

「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機