CV-22魚鷹機離合器屢傳問題 美空軍特戰部令停飛

美軍V-22魚鷹機。(歐新社)

美國空軍特種作戰司令部的CV-22魚鷹型傾斜旋翼飛機（CV-22 Osprey）一再發生離合器故障問題，為了找出原因，司令部已經勒令整支機隊的52架CV-22魚鷹機停飛。

空軍特種作戰司令部（Air Force Special Operations Command）公共事務部主任海瑟（Becky Heyse）在致「國防新聞」（Defense News）的電郵中指出，過去6周內發生兩起「離合器硬接合」（hard clutch engagement）事件。

電郵還提到，空軍特種作戰司令部的52架CV-22魚鷹型傾斜旋翼飛機已於8月16日停飛。自2017年以來也發生過另外兩起相關的事件。

上述4起離合器故障事件沒有造成人員受傷。海瑟表示，為了確保空軍人員安全，空軍特種作戰司令部司令斯利夫（Jim Slife）下令整支機隊停飛。

海瑟還說，由於目前無法確定是機械、設計或軟體問題導致離合器硬接合，在得到更多資訊之前，無法擬定使類似事件不再發生的解決之道。目前也還不清楚CV-22魚鷹機會停飛多久。

美國陸戰隊今年稍早發生兩起MV-22B魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）墜毀事故，一共造成9名陸戰隊員死亡。

其中今年3月發生在挪威的事故，有4名陸戰隊員喪生，調查認定飛行員失誤是主因。6月在美國加州 的另一起墜機 折損了5名陸戰隊員。

這兩起墜機，以及今年其他4起A級事故（Class A mishap），促使美國陸戰隊今年夏天下令航空部隊執行為期一天的安全停飛。