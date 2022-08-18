全球體積最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球體積最大的皇蛾(Atlas moth)在美國出現，專家呼籲民眾注意是否有更多案例。(美聯社)

全球體積最大的皇蛾(Atlas moth)在華盛頓州 被發現之後，專家呼籲民眾注意是否有更多案例出現。根據媒體報導，這是皇蛾首度出現在美國的官方紀錄。

華盛頓州農業廳指出，一位華盛頓大學(University of Washington)教授今年7月7日通報指出，一隻巨蛾在貝爾維優(Bellevue)一處車庫被發現，聯邦農業部 7月底證實，這隻巨蛾便是皇蛾。根據媒體報導，這是皇蛾首度出現在美國的官方紀錄。

華州農業廳昆蟲學家史彼格爾(Sven Spichiger)指出，這隻皇蛾的體積大到足以讓人驚呼「哎呀」(gee-whiz)的地步，「就是人們會拿出手機 來拍照的程度」。

皇蛾是所有蛾類當中體積最大的，翼展(wingspan)可達約10吋。

根據規定，蛾類屬於聯邦檢疫害蟲(federally quarantined pest)，除非獲得農業部允可，否則成蟲、幼蟲、蟲卵、蟲蛹一律禁止擅自搜集、飼養、繁殖、販賣。不過，蛾類對於公共健康並不構成威脅。

史彼格爾指出，皇蛾通常在熱帶地區生長，「在這裡能否存活，我們無法確定」。

他表示，農業部正在搜集有關皇蛾的科學數據，未來將頒布因應建議，「目前我們則希望民眾幫忙多多注意，查看是否在當地已經出現這種蛾類的族群」。