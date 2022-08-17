住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

1980年代轟動全美的連環殺人案，兇手是外表和藹可親、樂善好施的加州 婦人桃樂絲‧普恩特(Dorothea Puente)。她除了經常捐款及物資給慈善機構，還收留無家可歸的遊民或患有精神疾病等弱勢民眾住到家裡，但至少九名房客遭到下毒後謀殺，埋屍後院，社安金支票 則被普恩特盜領。

被媒體喻為「死亡女房東」(Death House Landlady)的普恩特，後來遭到九項謀殺罪起訴，其中三項遭到定罪，但另外六項陪審團出現意見分歧導致懸而未決(hung jury)。普恩特被判無期徒刑，但她始終辯稱清白，聲稱房客都是自然死亡。2011年，普恩特病逝於加州喬奇拉(Chowchilla)監獄，享壽82歲。

1980年代轟動全美的連環殺人案，兇手是外表和藹可親、樂善好施的加州婦人桃樂絲‧普恩特(Dorothea Puente)。(沙加緬度警局檔案照)

普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，就是她連續謀殺房客的作案地點。如今屋主為71歲的書店老闆威廉 斯(Tom Williams)。威廉斯投書新聞周刊(Newsweek)指出，當初與妻子找房子時，對於這棟惡名昭彰的凶宅並不介意。

新屋主威廉斯投書新聞周刊(Newsweek)指出，當初與妻子找房子時，對於這棟惡名昭彰的凶宅並不介意。(截自新聞周刊網站)

對於不時有遊客慕名而來參觀，威廉斯夫妻在二樓陽台擺了扮成普恩特模樣的道具模特兒，房子四周則有各種搞笑告示牌，例如「不要擋住車道，因為鬼魂要出去驚嚇社區民眾」、「擅自闖入者將被下毒並排在後院」。

威廉斯指出，他與妻子芭芭拉(Barbara)都明白，住在一棟有著如此黑暗歷史的房子，當然會有陌生人想來參觀，「所以我們決定取悅大眾，讓人們能以較輕鬆的態度看待這棟房子」。他在投書中寫道：「我們用幽默面對這一切，因為遇到如此黑暗的事物，你可以因為它而變得無比沉重，或者拿它來開玩笑。我比較喜歡用輕鬆態度面對，某種程度來說，這也化解了買下這棟房子的負面印象。」

威廉斯夫妻的臥房位於二樓，當年是普恩特的工具間，是她把房客殺害之後用來擺放屍體的地點。普恩特當年的臥房，如今則被威廉斯夫妻做為客房。

2015年，導演科爾斯(Nicholas Coles，中)製作了關於威廉斯(Tom Williams，左)和芭芭拉荷姆斯(Barbara Holmes)兩夫妻購下凶宅的短紀錄片，一同出席首映禮。(Getty Images)

2010年，威廉斯夫妻在沙加緬度看房子，希望能以有限的預算，找到空間寬敞的新家，以便把芭芭拉的母親接來同住。威廉斯指出，原本前往看房子的地點就在普恩特住所隔壁，無意間發現普恩特房子也有求售招牌，並請房屋仲介聯絡是否能順便看屋。

威廉斯指出，上網查詢地址時，才發現這棟房子發生過多起殺人案，「這讓我覺得頗為興奮，因為我很喜歡犯罪小說，對這些故事非常有興趣，當下我馬上覺得很想住進這棟房子」。

他表示，芭芭拉則認為，這棟雙層樓公寓(duplex)符合他們買房的所有條件，上下樓的安排很適合安排母親同住，而且看屋時價格為22萬6000元，比前幾年喊出56萬元的價格低了許多。威廉斯指出，搬進新家之前，房子已經經過大幅整修，但地板並未改裝，樓梯也維持原狀。普恩特將房客殺害之後，將屍體從樓梯拖下，埋在後院。

入住之後的經驗，威廉斯指出，從來沒有因為發生過殺人案而害怕，就連岳母也完全不以為意，岳母甚至經常開玩笑說：「等到我死了，就把我埋在後院吧。」