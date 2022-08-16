佛州華裔法官照片被競選對手做成梗圖 引發歧視爭議

佛州地方媒體報導，佛州第九巡迴法院華裔法官邱文森(中)，照片遭到對手陣營拿來做為梗圖，與中國領導人毛澤東、習近平肖像並列，引發歧視爭議。(擷自Florida Politics網頁)

正在角逐連任的佛羅里達州第九巡迴法院華裔法官邱文森(Vincent Chiu，音譯)，照片遭到對手陣營拿來做為梗圖，與中國領導人毛澤東、習近平肖像並列，邱文森照片還被畫上紅色大字「X」，加註「中國的法官」(China's judge)，引發種族歧視爭議。

邱文森曾任佛州 中區聯邦檢察官，2019年獲佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)任命為佛州第九巡迴法院法官，任期將於2023年1月屆滿。邱文森正參加8月23日非黨派初選(nonpartisan primary)初選，爭取連任。

佛州地方媒體報導，邱文森的初選挑戰者巴托隆(Aldo Bartolone)聘請的選舉顧問維拉西斯(Xavier Villacis)，正是引發爭議梗圖的製作者。維拉西斯坦承曾在播客節目中展示這張圖片，也曾將圖片放在臉書(Facebook)分享，卻表示散布梗圖與巴托隆選舉團隊無關，並非巴托隆的競選活動。

維拉西斯接受奧蘭多地方電視台(FOX 35 Orlando)訪問時說：「這是我做的，完全出自我的意見，行使我個人的言論自由。」

巴托隆面對媒體詢問時則說，知道有這張梗圖的存在，並表示維拉西斯的手法「應該遭到譴責」(reprehensible)。

他表示，得知維拉西斯製作梗圖嘲諷邱文森之後，已經將維拉西斯開除。他說：「我得到消息之後，馬上將他開除了。我要求他必須把所有流傳在外的圖片通通刪除。」

巴托隆指出，維拉西斯應該向邱文森及其家人鄭重道歉。

維拉西斯接受地方電視台WFTV訪問時表示，製作圖片的本意並不是想傷害邱文森或亞裔 社區。他說，圖片涵義是想說明民主黨 與中國共產黨的關係，因為民主黨佛州橘郡(Orange County)黨部表態為邱文森背書。

維拉西斯說：「我從來沒有要傷害任何人的意思。圖片基本上只是想說明民主黨跟中國政府有關係。」

包括「大奧蘭多亞裔律師協會」(Greater Orlando Asian American Bar Association)、「坦帕灣亞太裔律師協會」(Asian Pacific American Bar Association of Tampa Bay)、傑克遜維爾亞裔律師協會(Jacksonville Asian American Bar Association)在內等亞裔社群組織，均以對維拉西斯發表譴責。

邱文森則在聲明中表示，對於遭受抹黑攻擊感到難過，但如此事件對於少數民眾來說，並不是第一次發生，「由此可見在我們的社會裡，真的還有很多需要持續努力的事情」。