美洲豹在美被捕獵殆盡數十年後 再現蹤跡

圖為2015年在亞利桑納州捕捉到的美洲豹影像。(美聯社)

從20世紀中期開始，美洲豹(jaguars，又稱美洲虎)在美國由於遭到人類大量捕獵，幾乎已經消失。最新研究指出，如今美洲豹在美國南部邊境地帶再現蹤跡，活動範圍也有往北移動的趨勢。學者建議應該在美墨邊境 為美洲豹打造受到保護的自然通道。

新聞周刊(Newsweek)16日報導，亞利桑納大學(University of Arizona)博士生、野生動物生態學家馬林(Ganesh Marin)為了觀察野生動物的研究需要，在亞利桑納州 美墨邊境地區架設攝影機，攝影機在2020年常常錄到同一隻美洲豹的身影。馬林為這隻美洲豹取名為「美麗」(El Bonito)。

2021年間，馬林透過攝影畫面發現另一隻美洲豹在相同區域出沒，為之命名「勇敢」(Valerio)。報導指出，最近馬林又在美墨邊境地帶發現兩隻幼小的雄性美洲豹四處漫步。

聖地牙哥地方電視台CBS8在15日的報導中指出，兩隻雄性美洲豹在邊境地帶被人發現進入亞利桑納州。報導指出，這項發現可能代表著美洲豹活動範圍正在往北遷移，可能重新回到數十年前尚未被迫南移時的棲身之地。

美洲豹是西半球體積最大的貓科動物，在全球各地的貓科動物當中，體積僅次於老虎及獅子。過去一個世紀裡，美洲豹數量驟減，棲息空間遭受嚴重破壞，世界自然基金會(World Wildlife Fund，WWF)將美洲豹列為優先保護對象。

美洲豹身長可達9呎，體重可達350磅。根據「愛生基金會」(Biophilia Foundation)資料，殖民時期之前，美洲豹在美國境內的分布地點，原本從加州附近延伸至德州。不過，美國境內的美洲豹在20世紀遭到大量捕獵，數量開始逐漸減少，20世紀最後一隻遭到獵殺的雌性美洲豹，1940年代至1960年代之間活動於亞利桑納州，接下來雄性美洲豹曾有幾次被人發現的零星紀錄。

墨西哥 國立自治大學(National Autonomous University of Mexico)研究員賽巴洛斯今年7月接受「國家地理雜誌」(National Geographic)訪問時說，如果美洲豹保育行動持續進行，或許在未來五年之內，就可以在美國境內出現懷有身孕的母豹。

新聞周刊報導，美洲豹再現蹤跡雖然是好消息，但群體數量如果要持續增加，仍然面臨困難，其中一大挑戰便是前總統川普執政期間在美墨邊境地帶築牆，邊境地區的道路修建也影響了美洲豹的生活環境。如果公豹能夠往北遷徙，母豹將隨之跟進，美洲豹的活動範圍才可能逐漸擴大。

馬林與指導老師寇普羅斯基(John Koprowski)指出，重要的是，西部地區的邊境地帶應該為美洲豹留下通行無阻的活動走道，讓美洲豹能夠進入美國境內。