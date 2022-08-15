全美通膨率 阿拉斯加最嚴重 紐約、加州衝擊小

個人理財網站WalletHub調查顯示，像阿拉斯加、佛羅里達等傳統以製造業為主的州受通膨打擊的程度遠較加州、夏威夷、紐約等主要以觀光、服務業為主的州更嚴重。圖為阿拉斯加首都朱諾。（記者熊移山／攝影）

過去兩年以來，通貨膨脹 率飆升讓許多人都感受到物價上漲的壓力，且這種全面性的影響並未因鄉村或都市而異；不過，個人理財網站WalletHub調查顯示，像阿拉斯加、佛羅里達等傳統以製造業為主的州受通膨打擊的程度遠較加州 、夏威夷、紐約等主要以觀光、服務業為主的州更嚴重。

智庫「經濟創新組織」(Economic Innovation Group)指出，通膨以前生活成本較低的州受通膨打擊最嚴重，反而是生活費較高的州，雖然也有通膨現象，但程度明顯較輕微；經濟創新組織說：「農業州或以製造業為經濟主力的州，由於汽油和各式生活必需品占家庭支出的極大比例，因此受通膨影響最顯著；而夏威夷、紐約或加州等地經濟發展主要靠服務業，而服務業尚未完從疫情中恢復，商業活動仍有受限，因此受通膨影響較低。」

勞工部11日公布的經濟數據則指出，7月份衡量通貨膨脹對生產者影響的「生產者價格指數 」回跌0.5%，是自2020年4月以來首見的下跌，而消費者端的通貨膨脹率則與6月持平，是25個月以來首件沒有變化的月份，通膨和物價指數等觀察經濟表現的指標似乎雙雙露出回穩的趨勢。