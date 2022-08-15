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川普聲稱FBI「偷走」他3本護照 網瘋猜：有潛逃風險？

編譯組／即時報導
川普稱聯調局沒收他三本護照。（路透）
川普稱聯調局沒收他三本護照。（路透）

前總統川普（Donald Trump）15日發文聲稱，美國聯邦調查局(FBI)突查海湖莊園時，「偷走了」他的三本護照(其中一本過期)。

據報導，川普還指責說，「對政治對手這種程度的攻擊在我們國家前所未有」。

據中新網引述美國「新聞週刊」，總統和一些政府工作人員擁有不止一本護照的情況並不少見，可能包括旅遊護照、外交護照，以及授予美國政府官員的「官方」護照等。

「新聞週刊」還稱，雖然川普沒有透露FBI為何想要這些護照的任何細節，但一些「推特」用戶猜測，這是因為川普被視為有潛逃風險。

律師賽斯·艾布拉姆森(Seth Abramson)發文寫道，如果這一消息是真的，「聯調局(FBI)正在承認我長期以來所說的……川普有潛逃風險。」

「紐約郵報」稱，通常扣押某人護照表明當局認為他們存在「潛逃風險」，或可能面臨刑事指控，需要阻止他們前往美國境外。

FBI尚未就此作出回應。

12日公開的一份法庭文件顯示，FBI在對川普海湖莊園進行突擊搜查時取走了11份機密文件，其中一部分被標記為「絕密」或「敏感隔離信息」。

法庭文件中包含的搜查令還顯示，調查人員對可能違反了三項聯邦法律的行為展開了調查，即違反「間諜法」、妨礙司法公正和違法處理政府記錄。

川普方面對此表示，這些文件已被解密。川普14日曾在社交媒體上發文，呼籲FBI歸還其在海湖莊園沒收的文件，稱這些文件受到「律師-客戶特權」和「行政特權」的保護。

川普 FBI 間諜

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