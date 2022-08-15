紐時：某些人在疫情大辭職潮換工作 人生變得更美好

「大離職潮」底下，離開原本工作崗位的某些勞工，工作與生活更為平衡。亦意圖。(路透)

新冠疫情 發生後，美國出現勞工 以破紀錄人數辭職或跳槽的「大離職潮」(The Great Resignation)，紐約時報15日報導，「大離職潮」底下離開原本工作崗位的某些勞工，因禍得福取得工作與生活兼具平衡(work-life balance)的目標，人生變得更加美好。36歲華裔護士艾芙琳‧賴(Evelyn Lai，音譯)便是實例。

報導指出，2021年9月間，艾芙琳‧賴搬回老家，住進童年時期的房間，對於前途茫茫的感受就跟20年前差不多。就在3個月前，她剛辭去在德州奧斯丁(Austin)的護士職務。她說，當年就是坐在房裡同一張書桌前，想著如何準備申請大學。

她在奧斯丁東南部一家社區健康診所擔任小兒科執業護士(pediatric nurse practitioner)時，每周工作50小時。當地社區以拉丁裔人口為主，許多民眾家裡並沒有乾淨水源，某些民眾則有家人遭到聯邦移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員逮捕的經歷。疫情期間，不少民眾則遭遇親人染疫過世的打擊。

疫情持續一年多後，某一天休假，艾芙琳‧賴與母親、妹妹一起走在奧斯丁熱鬧街頭時突然崩潰，恐慌症發作(panic attack)，幾乎不能呼吸。她說，當時看到街上行人有說有笑，又想到自己的工作環境，心裡突然出現強大震撼。

考慮之後，艾芙琳‧賴決定先搬回家。原本打算在藥廠應徵文書工作，但後來發現自己對於照顧病患仍有熱忱。相隔4個月後，她在西雅圖地區一家醫院找到小兒科執業護士新職，同事之間相處愉快，班表也相對輕鬆。現在的她把閒暇時間用來接近大自然，在河邊散布或到附近爬山。

紐約時報報導，從2021年初以來，約有5000多萬美國勞工離開工作崗位，規模龐大被稱為「大離職潮」。對於不少民眾來說，「大離職潮」的轉折代表獲得難得的自我探索機會，終於有機會從忙碌的職場停下腳步，有時間思考什麼是人生當中最重要的。某些民眾因此追求在生活與工作之間尋求更好的平衡，某些民眾做出重大改變，也有某些民眾像艾芙琳‧賴，從長久以來的人生目標裡，看到了新的意義。

艾芙琳‧賴說：「花了一段時間才找到現在這份工作，或者應該說，這是份工作找到了我。」