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美國超過125度的「極熱帶」將擴散 預估涵蓋1億人口

編譯葉亭均／即時報導
最新報告預估，美國涵蓋逾1億人口的四分之一國土未來30年內將遭遇超過華氏125度的極高溫。（美聯社）
最新報告預估，美國涵蓋逾1億人口的四分之一國土未來30年內將遭遇超過華氏125度的極高溫。（美聯社）

最新報告預測，美國涵蓋逾1億人口的四分之一國土未來30年內將遭遇超過華氏125度（攝氏52度）的極高溫，包括德州等人口快速成長的地區。

英國金融時報報導，根據紐約非營利氣候風險研究團體First Street Foundation的一份新報告，美國的「極熱帶」將從2023年的50個郡，到2053年擴展到超過1000個郡。所謂「極熱帶」是出現氣溫超過華氏125度的地區，這會增加中暑、心血管問題和死亡的風險。

研究結果指出，隨著溫室氣體排放導致地球暖化，對美國人口密集區和房市的影響愈來愈嚴重。全球氣溫已經比工業時代前上升攝氏1.1度。

根據美國國家海洋暨大氣總署的資料，熱浪今夏席捲美國多數地區，德州氣溫創紀錄，美國太平洋西北地區到東北地區的氣溫上月也接近紀錄水準。First Stree指出，暴露在這種極熱氣溫下的人口，將從2023年的800萬人增加到2053年的1.07億人。

報告表示，高於華氏125度的極高溫的新增地區，將集中在美國中部地區，從德州北部延伸至印第安那州、伊利諾州和愛阿華州等州。容易受極高溫衝擊的前五大城市為密蘇里州的聖路易和堪薩斯城、田納西州的孟菲斯、奧克拉荷馬州的塔爾薩和伊利諾州的芝加哥。

這份報告也檢視各地氣溫超過華氏100度（攝氏38度）的天數，結果發現包括德州四個郡和加州一個郡在內的五個郡，每年有超過100天氣溫超過華氏100度。

未來氣溫超過華氏100度天數增加最多的地區將大致與「太陽帶」重疊，該地區從佛羅里達州延伸至南加州。根據人口普查局的資料，在美國人口成長最快的十個州中，太陽帶占其中六個。

德州 高溫 加州

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