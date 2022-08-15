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涉新疆禁令發酵 大量太陽能模組遭海關扣留

編譯葉亭均／即時報導
由於美國「防止維吾爾人強迫勞動法」6月生效，分析師指出，遭到美國海關扣留的太陽能模組已堆積如山。（路透）
由於美國「防止維吾爾人強迫勞動法」6月生效，分析師指出，遭到美國海關扣留的太陽能模組已堆積如山。（路透）

彭博資訊報導，分析師指出，成堆的太陽能模組等太陽能設備正在美國海關遭到扣留，顯示美國針對中國新疆地區強迫勞動的新法律，正對太陽能產品的貿易產生重大影響。

Roth Capital公司分析師在一份報告中援引產業人士的說法指出，從6月以來，裝置容量超過30億瓦的太陽能模組已被美國海關扣留。「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）也是在6月生效。

Roth Capital表示，直到年底，預估會有90億至120億瓦的太陽能模組遭扣留，而且許多中國大型製造商已停止向美國出貨。

這可能會使美國政府推動擴展再生能源發電的行動更加艱困，儘管美國參眾兩院上周才通過歷史性的氣候法案。美國是全球第二大太陽能市場，但極為仰賴進口太陽能設備。中國主導全球太陽能供應鏈，而且以新疆地區為主。

北京當局已屢次否認有關在新疆地區進行強迫勞動的指控，該地區多數人口是維吾爾少數族裔。

就算在防止維吾爾人強迫勞動法生效前，華盛頓所採取的行動早已讓美國更難進口中國太陽能設備產品。美國今年上半年新增太陽能安裝規模不到原訂計畫的一半，原因是受供應鏈受限等因素拖累。

新疆 維吾爾 供應鏈

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