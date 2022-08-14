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目睹魯西迪遇刺 同台主持人：最初以為是低劣惡作劇

中央社／紐約14日電
因發表「魔鬼詩篇」遭伊朗下令追殺30餘年的作家魯西迪，12日在紐約上州公開演講時被刺傷。圖為現場人員上前施救。(美聯社)
因發表「魔鬼詩篇」遭伊朗下令追殺30餘年的作家魯西迪，12日在紐約上州公開演講時被刺傷。圖為現場人員上前施救。(美聯社)

英美雙籍知名作家魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約州遇刺，在魯西迪遇襲前準備訪問他的主持人今天說，他原本以為這是一場低劣的惡作劇，是後來看到鮮血濺出，才意會到這是真實上演的事件。

一名攻擊者12日衝上紐約州一場文學活動的舞台，刺傷魯西迪的頸部與腹部；跟魯西迪同台，準備進行訪問的非營利組織「庇護市」（City of Asylum）主席李斯（Henry Reese）也受傷。他說，他愣在現場好幾分鐘，才反應過來發生什麼事。

73歲的李斯告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「當時很難意會過來，事情看起來有點像低劣的惡作劇，一點都不真實。是他背後有鮮血濺出，一切才成為現實。」

李斯今天在CNN露臉時，右眼瘀青腫脹並包上厚重的繃帶，他不願討論攻擊案具體細節。但他說，犯案男子衝上台時，他以為這個人在用「一個很糟糕的方式來提及」伊朗領袖向全球穆斯林發布的魯西迪追殺令，而「並不是一場真正的攻擊」。

法新社報導，24歲犯嫌馬塔（Hadi Matar）在被工作人員與其他觀眾制伏在地後，遭警方羈押。

伊朗領袖認為魯西迪在小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）中褻瀆先知穆罕默德，呼籲穆斯林拿下他的性命。魯西迪多年來一直受到警察保護。

李斯說，他本來要跟魯西迪討論庇護市運動。李斯說，他是在1997年聽了魯西迪的演講，受到啟發成立了庇護市組織，尋求保護言論自由。

他說：「最冷酷的諷刺之處，或犯嫌真正的意圖在於，除了重傷他的身體，也攻擊他所代表的一切。」

「魔鬼詩篇」作家魯西迪，12日在紐約州參加一場活動時遇刺。（美聯社）
「魔鬼詩篇」作家魯西迪，12日在紐約州參加一場活動時遇刺。（美聯社）

魯西迪 庇護 伊朗

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