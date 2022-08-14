賓州募款活動遭人開車衝撞 1死17傷 嫌犯回家又弒母

雷耶斯(中)在行兇後被捕，被控兩項謀殺罪名，移送監獄不准保釋。(路透)

賓州24歲的男子雷耶斯(Adrian Oswaldo Sura Reyes)與其母親起爭執後情緒激動，隨後在一募款活動現場涉嫌開車衝撞人群，造成一人死亡、17人受傷，該男肇事逃逸返家後再毆打其母致死，14日他因兩項刑事謀殺罪被傳訊。

根據刑事控告書內容，住在內斯佩克(Nescopeck)的雷耶斯13日晚間與母親在家起口角，他聲稱開車經過附近的伯威克(Berwick)時「極度沮喪」，而且已經「厭倦和母親爭吵，包括為了金錢而吵，想要就此了結。」

警方表示事發現場約有75人，包括成人與小孩，人群聚集在伯威克「Intoxicology Department酒吧」外一封閉的停車場，當時正舉辦全天的募款活動，幫助本月初內斯佩克火災的受害人。

雷耶斯供稱他經過募款集會後，掉頭回酒吧「開車穿過人群」，調查員詢問事發當時車速多快，雷耶斯表示他「加速」衝進人群。警方蒐集監視器錄像後證實雷耶斯蓄意加速衝往人群的說法。

Geisinger醫療中心(Geisinger Medical Center)事故後共接收15名患者，醫院發言人14日上午說明，其中五人仍然情況危急，三人情況尚可，另外七人接受治療後已出院。

事故發生後，州警接獲一則通報稱距離內斯佩克不到兩哩外有一名男子攻擊一婦女，州警抵達現場時當地警察 已經逮捕雷耶斯，遭攻擊的婦女已死亡。

路澤恩郡(Luzerne)驗屍官證實受害婦女是雷耶斯的56歲母親羅莎．雷耶斯(Rosa D. Reyes)，她遭車輛撞擊與鐵鎚攻擊後死於多處外傷。

雷耶斯供稱返家時在街上看到其母親並開車衝撞她，隨後以鐵鎚毆打她數次。

雷耶斯目前在哥倫比亞郡(Columbia)監獄 等候月底的預審，不准保釋。