美5國會議員訪台 紐時：月底前「還有另一批要出訪」

在美國眾議院議長裴洛西訪台不到2周後，一支由5位參眾議員組成的訪團14日也抵達台灣進行訪問，此舉再度激怒中國並導致在台灣沿海的軍事演習延續。（路透）

在美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台不到2周後，一支由5位參眾議員 組成的訪團14日也抵達台灣進行訪問，此舉再度激怒中國並導致在台灣沿海的軍事演習延續。

紐時報導，這支由民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）率領的2黨參訪團受到台灣官員的歡迎，並讚賞其在與北京 的緊張局勢升級期間表現出的「團結」。根據台灣外交部發表的聲明，預計該訪團將於15日與總統蔡英文會面並進行磋商。

分析人士指出「北京當局方面沒有立即做出回應，但5名美國議員在裴洛西訪台後不久便如此迅速地再度訪台，此舉可能引發中國的強烈反應、包括引發更多軍事演習」。

此外，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示「這次訪問顯然是數個月前就已經計畫好的，許多國會議員都想訪問台灣以表明美國的支持」，最後更補充說「預計另一個國會代表團將在月底前訪問台灣」。

值得注意的是，此次代表團中的成員：民主黨籍加州眾議員加勒曼帝（John Garamendi）是眾議院軍事準備小組委員會的主席，該小組直接參與美國國防部在台灣軍事需求方面支出的討論。